Путин – это Гитлер сегодня
Источник:фейсбук Яна Валетова
Путин ще более безумен, чем можно было предположить. Нас ждут необратимые изменения для мирового устройства. Не паникуем. Паника на руку врагу.
Немцов был прав
Он – еб*нутый. Иного слова нет.
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В Днепре относительно спокойно. После братского удара рано утром больше ничего не прилетало.
Путин – это Гитлер сегодня.
Второй грузинский вариант
К сожалению, мы оказались рядом с агрессором. На нас отрабатывают второй грузинский вариант – принуждение к "братству".
Я уже не знаю, на сколько десятилетий лезет между Москвой и Киевом пролитая негодяем кровь.
Думаю, мы этого никогда не забудем.
Обращение к россиянам
Если у вас есть друзья в России, настоящие друзья, рассказывайте им о происходящем. Нам требуется поддержка умных людей России. Нам нужны их голоса за Украину.
Каждый голос сейчас имеет значение. Каждое доброе слово. Каждая молитва, хоть я и атеист.
Важно Это будет концом Путина
Там есть честные и порядочные люди, готовые протянуть нам руку в часы испытаний.
Не паникуем. Не поддается фейкам. Стоим.
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