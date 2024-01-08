Встреча ошибочно считается проявлением доброты и налаживанием контакта с вдовами павших на войне. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, заметив, что в действительности таким образом Путин просто праздновал Рождество.

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В чем состоит циничность празднования

Асланян подчеркнул, что российский президент всего-навсего праздновал праздник. В этот раз Путину подобрали несколько иную аудиторию. Расследование подтвердили, что на встрече не было вдов погибших российских армейцев.

Вместо них посадили женщин из "Единой России" и жен попов, которые ни разу не были на фронте. В частности, были две провластные общественные деятели и семья погибшего настоятеля храма, призвавшего россиянок рожать больше сыновей.

Это стандартное инсценировка "Путин и дети". До этого были "Ленин и дети", "Ленин в Кремле" и "Сталин в Кремле". Теперь же "Путин в Кремле". Потому ничего нового в пропаганде. Ничего общего с вдовами у этих людей нет. А праздник можно по-разному праздновать. И вот циничным способом Путин его отпраздновал, забыв через 5 минут отрабатывать эту тему дальше,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Владимиру Путину вообще безразлично на жен, потерявших мужа, и детей, чей отец погиб. Глава Кремля не сочувствует родным павших вояк, поэтому во время встречи он не задавал никаких вопросов и только сам болтал.

И вообще, когда к российскому президенту обращаются военные начальники с просьбой мобилизовать еще условно 300 тысяч человек, Путин не задумываясь, позволяет ловить всех, кто встретится, и даже гастарбайтеров.

Какие правила игры имеет Путин

Руководителя Кремля готовят ко всем встречам, например с "вдовами" павших на войне. Он помнит тему разговора всего несколько минут, а затем направляет ее на свой манер. Сироты, жены, вдовы – это не те люди, перед которыми он ответственен, это не те люди, о которых он думает, это не те люди, которых он видит объектами для заботы.

У него есть определенные правила игры. Например, должны быть выборы, каждый раз подтверждающие, что он любимец. Должны быть выходы в люди, которые опять же подтверждают, что он любимец. Должно быть общение в "семейном" кругу за самоваром с представителями народа, подтверждающими, что он любимец,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Будто сироты и вдовы радуются, что в обмен на жизнь своего виртуального отца или мужа, они почтили аудиенцию Путина, которому на самом деле плевать на все, что исказила война: судьбу людей и страны. Россия стала не человечным явлением, не имеющим отношения ни к процветанию, ни к перспективам.

"Если у него завтра спросить: "А помните ту встречу?". То, во-первых, Путина на ней не было, это мог быть 25 дублер. Во-вторых, это не те памятные события, которые держат в сердце. Ну, да, встречался там с банкирами, сегодня – с патриархом, после – с вдовами, которые постоянно тянут за рукав", – сказал российский оппозиционный журналист.

Добавив, что когда Путину нужно добиться какого-то эффекта, его двойники едут в дагестанский городок Дербент, где все от восторга визжат фальцетом, или на постановку в оккупированный Мариуполь, где народ словно радуется освобождению от "укрнацистов".

Когда население имеет какую-то просьбу, скорбь или точку зрения, оно обращается к губернатору области, который на свой страх и риск может обратиться к Владимиру Путину. Если недовольство от народа все-таки доходит до Кремля, то в России меняют губернатора. Поскольку страна "процветания" не терпит никаких реплик от жителей.

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