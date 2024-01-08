Зустріч помилково вважають проявом доброти та налагодженням контакту з вдовами полеглих на війні. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Сергій Асланян, зауваживши, насправді таким чином Путін просто святкував Різдво.

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У чому полягає цинічність святкування

Асланян наголосив, що російський президент всього-на-всього святкував празник. Цього разу Путіну підібрали дещо іншу аудиторію. Розслідування підтвердили, що на зустрічі не було вдів загиблих російських армійців.

Замість них посадили жінок з "Єдиної Росії" та дружин попів, які жодного разу не були на фронті. Зокрема, були дві провладні громадські діячки й родина загиблого настоятеля храму, який закликав росіянок народжувати більше синів.

Це стандартне інсценування "Путін і дєті". До цього було "Лєнін і дєті", "Лєнін у Кремлі" та "Сталін у Кремлі". Тепер же "Путін у Кремлі". Тому нічого нового у пропаганді. Нічого спільного з вдовами ці люди не мають. А свято можна по-різному святкувати. І ось у цинічний спосіб Путін його відсвяткував, забувши через 5 хвилин відпрацьовувати цю тему далі,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Владіміру Путіну взагалі байдуже на дружин, які втратили чоловіка, та на дітей, чий батько загинув. Глава Кремля не співчуває рідним полеглих вояк, тому під час зустрічі він не ставив жодних запитань і лише сам базікав.

І взагалі, коли до російського президента звертаються військові начальники з проханням мобілізувати ще умовно 300 тисяч осіб, Путін не задумуючись, дозволяє ловити усіх, хто зустрінеться, і навіть гастарбайтерів.

Які правила гри має Путін

Очільника Кремля готують до всіх зустрічей, як-от з "вдовами" полеглих на війні. Він пам'ятає тему розмови лише кілька хвилин, а потім спрямовує її на свій лад. Сироти, дружини, вдови – це не ті люди, перед якими він відповідальний, це не ті люди, про яких він думає, це не ті люди, яких він бачить об'єктами для турботи.

У нього є певні правила гри. Наприклад, повинні бути вибори, які щоразу підтверджують, що він улюбленець. Повинні бути виходи в люди, які знову ж таки підтверджують, що він улюбленець. Повинно бути спілкування у "сімейному" колі за самоваром з представниками народу, які підтверджують, що він улюбленець,

– підкреслив Сергій Асланян.

Буцім сироти та вдови радіють, що в обмін на життя свого віртуального тата або чоловіка, вони вшанувалися аудієнції Путіна, якому насправді начхати на все, що викривила війна: долю людей та країни. Росія стала не людяним явленням, яке не має стосунку ні до процвітання, ні до перспектив.

"Якщо у нього завтра запитати: "А пам'ятаєте ту зустріч?". То, по-перше, Путіна на ній не було, це міг бути 25 дублер. По-друге, це не ті пам'ятні події, які тримають у серці. Ну, так, зустрічався там з банкірами, сьогодні – з патріархом, після – з вдовами, які постійні тягнуть за рукав", – сказав російський опозиційний журналіст.

Додавши, що коли Путіну потрібно досягнути якогось ефекту, його двійники їдуть в дагестанське містечко Дербент, де всі від захвату верещать фальцетом, або на постановку в окупований Маріуполь, де народ буцім радіє звільненню від "укрнацистів".

Коли населення має якесь прохання, скорботу чи точку зору, воно звертається до губернатора області, який на свій страх і ризик може звернутися до Владіміра Путіна. Якщо невдоволення від народу все-таки доходить до Кремля, у Росії змінюють губернатора. Оскільки країна "процвітання" не терпить ніяких реплік від жителів.

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