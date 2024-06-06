Как Путин 3 часа отвечал на вопросы иностранных журналистов

Путин впервые за несколько лет дал большое интервью иностранным журналистам – три часа отвечал на их вопросы.

Путин противоречил сам себе

Главный вопрос, который интересует Путина, – продолжение войны против Украины, а главный вопрос, который интересовал журналистов, – применит ли Россия ядерное оружие.

Читайте также Российский интерес: чего ожидать от предстоящих выборов в Молдове

Путин пытался быть противоречивым в ответе на этот вопрос. С одной стороны, он говорил, что те, кто считают, что Россия готова применить ядерное оружие, – просто придумывают какой-то бред. С другой стороны, политик буквально за несколько минут начал советовать журналистам перечитать ядерную доктрину России. Агрессор отметил, что Россия может использовать оружие первой, если будет угроза ее территориальной целостности.

Но возникает вопрос – как оценивать угрозы для территориальной целостности России, если Москва может в любой момент объявить часть территории другого государства своей?

На вопрос о том, как закончить войну, Путин также отвечал рядом противоречивых заявлений. Он продолжал настаивать, что война может завершиться за столом для переговоров, но снова высказывал сомнения в легитимности Владимира Зеленского. А потом говорил, что путь к прекращению войны – это прекращение поставок Украине оружия от Запада. Мол, если администрация Джо Байдена перестанет поставлять оружие, то все за несколько недель закончится.

Путин еще раз демонстрирует, что его интересуют не столько переговоры с руководством Украины, а победа на поле боя, или по крайней мере окончание войны на условиях России.

Кстати, Путин наконец попытался объяснить, что он имеет в виду под таинственным термином "денацификация", который россияне используют при первой же возможности. Оказывается "денацификация" – это запрет пропаганды нацизма на государственном уровне. То, что в Украине запрет пропаганды нацизма на государственном уровне давно уже стал частью законодательства, Путин очевидно или не знает, или не хочет знать. Агрессор просто создает идеологические мифы, которые рассказывает россиянам и западным журналистам, которые становятся инструментом его собственной пропаганды.

Интересно У нас нет другого выбора, чем стать богатыми

Путин с одной стороны называет неправдой то, что Россия готовится к прямому столкновению со странами НАТО, а с другой – в ответ на удары западным оружием по чувствительным объектам России Кремль рассмотрит вопрос об ударах по таким объектам Запада. Уже впоследствии Путин уточнил, что говорится не о прямых ударах, а о готовности России поставлять оружие в регионы, откуда можно будет нанести такие удары.

Путин до сих пор не понял Украину

Это свидетельствует о том, что в Кремле рассматривают возможность использования прокси армий для войны с Западом. Сейчас так делает российский союзник Иран в войне с Израилем. Если это не только намерения, а согласованный план действий, то уже скоро мы можем увидеть реальные результаты этого.

Путин продолжает участвовать в своей пропагандистской кампании. Он посылает украинцам сигналы о том, что, мол, надеяться не на что, война будет "проиграна", а вопрос только в количестве жертв среди украинцев. Но и здесь Путин не может посчитать реальные цифры. Когда говорит о жертвах Украины и России, то даже математически ошибается в пропорциях расчета этих жертв.

Российский президент обещает украинцам, что призывной возраст в Украине будет уменьшен до 18 лет, а после этого США "избавятся" Зеленского. По прогнозам Путина, это произойдет через год после того, как Зеленский примет все "непопулярные решения", которые нужны США. Путин, в отличие от Зеленского, не электоральный политик, а человек, который у власти благодаря силе и пропаганде. Он не осознает, что украинским политикам приходится ориентироваться не на желания американцев, а на то, как украинский избиратель оценит их деятельность на следующих выборах, когда бы они не состоялись.

Заметьте Не "хлопок" в Белгороде: настоящая причина разрешения США бить по России

Это в который раз напоминает, что когда Путин начинает оценивать ситуацию, то ошибается потому, что считает Украину обычной репликой России, которая руководствуется из Вашингтона.

Если подвести итоги этого многочасового общения Путина с иностранными журналистами, то можно сказать, что в его позиции ничего не изменилось в принципе. Остается удивляться тем, кто считает, что Путин готов на какие-то переговоры или ждет решения ситуации на фронте. Путин буквально переполнен войной, он живет войной, наслаждается войной, хочет говорить о войне. Весь разговор с журналистами был не о России и ее развитии, а о противостоянии с цивилизованным миром и дальнейших военных действиях.

Именно такого Путина – заточенного на многолетнее противостояние и войну – надо воспринимать как реальный фактор, который скажется на событиях 20 – 30-х годов этого века.