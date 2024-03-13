Я вижу запрос общества, – Путин цинично ответил на вопрос о вершителе судеб

Владимир Путин дал интервью пропагандистским медиа Кремля. Он заявил, что якобы работает в интересах России и россиян.

Владимир Путин объяснил российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, считает ли он себя вершителем мировых судеб. Президент России в классической манере отличился циничными заявлениями и сам себе противоречил.

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Что наговорил Путин

Российский диктатор дал понять, что ему все равно на десятки тысяч своих солдат, умерших в Украине. Путин заявил, что не чувствует себя вершителем чужих судеб.

Я просто работаю на пользу России, на пользу нашего народа. Да, я понимаю, о чем вы сейчас говорите, и готов это прокомментировать. Но так, чтобы я чувствовал себя каким-то вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто выполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей родиной,

– сказал он.

Также Путин заявил, что Россия не находится на распутье. По его словам, страна-агрессорка не свернет со своего "стратегического пути развития". Российский диктатор считает, что "люди давно этого ждали, что обычный человек будет востребован страной и государством, и от него зависит судьба страны".

Я вижу запрос общества. Вот это самое главное – отвечать запросам общества,

– заявил Путин.

Также российский президент сделал ряд других циничных заявлений. Так, Путин, назвал Россию страной, которая якобы способна "стать надежным партнером для тех, кто готов для честного сотрудничества". Кроме этого, диктатор заявил, что в России будто бы относятся с уважением к малым государствам Европы, несмотря ни на что. Однако это не помешало ему угрожать. Путин во время интервью пригрозил, что страну-агрессорку "сломать не удастся".

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