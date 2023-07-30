Стратегическая Африка, похищенные дети и нападение Польши: что наговорил Путин на пресс-конференции

Поздним вечером 29 июля кремлевский диктатор Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита "Россия – Африка". В ходе общения с журналистами военный преступник выдал новую порцию абсурда.

Главные тезисы по пресс-конференции диктатора для вас собрал 24 Канал. Что наговорил диктатор о контрнаступлении, освобождении командиров "Азовстали", "нападении Польши" и отношениях с Африкой – читайте дальше.

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Россия и Африка

Начал свой поток сознания российский диктатор с того, что Африка является важным стратегическим партнером для России. По словам Путина, экономика африканских государств растет в геометрической прогрессии, население также растет, а сам континент – источник минеральных ресурсов.

Население в Африке бедное, но прогресс там очень быстрый,

– заявил Путин.

А еще диктатор убеждает, что на саммите африканские лидеры не просили у него "подачек", а пытались найти взаимовыгодные проекты. Оно и неудивительно. По словам Путина, африканский континент настроен в Россию положительно и дружелюбно. Вообще-то это не так, но ситуация в целом показательна – экономические партнеры России теперь несколько африканских государств. Диктатор утверждает, что африканские страны хотят военно-техническое сотрудничество с россиянами, а Россия относится к ним хорошо.

По словам Путина, Африка уже готова использовать атомную энергетику. Очевидно, у Путина огромное желание сделать континент еще и зависимым от ядерных ресурсов Москвы.

Путин говорит о выгодах от выхода из зерновой сделки

Диктатор пообещал в течение 3-4 месяцев приступить к поставкам бесплатного зерна в африканские страны. На фоне этого Путин соврал о том, что менее 3% зерна, которое экспортировала Украина в рамках зернового соглашения, отправили в беднейшие страны. Стоит напомнить о программе Украины Grain from Ukraine для поставки продовольствия нуждающимся странам и о том, что россияне намеренно делали все, чтобы коридор работал как можно медленнее.

По словам диктатора, у России есть выгода от выхода из зернового соглашения, потому что теперь агропродукция выросла в цене, Россия "заработает больше и поделится с бедными странами". Путин утверждает, что Россия якобы лидер по экспорту пшеницы в мире.

Интересно, что в росте цен на энергетику и продукцию Путин обвинил "политику Запада", а не войну.

Запад пылесосом начал скупать продовольствие в мире во время пандемии и цены взлетели,

– выдал Путин.

Мирная миссия африканских стран

Дальше Путина понесло в другое русло. По его словам, многие действующие африканские политики когда-то учились в Украине и делали это на русском языке. Диктатор утверждает, что тогда к африканским студентам очень отрицательно относились украинские националисты. Интересно, что это говорит глава страны, в которой оскорбляют фактически каждый народ и даже между собой они поделены на русских и не русских.

Путин утверждает, что африканская мирная инициатива прекрасна, потому что она направлена на то, чтобы восстановить мир. Странно это слышно от человека, который и отдал приказ о вторжении в Украину еще в 2014 году, а затем и в 2022.

Положения мирной инициативы Африки по Украине реализуются, например, обмен пленными, вопросы гуманитарного характера,

– заявил диктатор.

Полет фантазий о войне в Украине

Путин заявил, что проблема похищения детей – просто "раздутая история". В его реальности действия россиян являются "спасением" детей из зоны боевых действий. Это что-то похожее на "освобождение" городов, которое мы увидели в Мариуполе, Бахмуте, Северодонецке, Лисичанске, Соледаре, Марьинке, Попасной, Волновахе и других городах и селах.

Дальше диктатор стал возражать сам себе. Сначала он заявил о невозможности прекратить огонь на фронте, поскольку наступают украинские войска. А уже через несколько минут начал говорить свои любимые сказки о колоссальных потерях ВСУ, об уничтожении 400 танков, большинство из которых – западные. Более того, Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины уже исчерпан.

Также, по утверждениям диктатора, наступления ВСУ нет вообще. Тем временем освобожденное Старомайорское в Донецкой области говорит о другом. Сначала Путин говорил о том, что российская армия в обороне, а затем стал утверждать, что на отдельных участках оккупанты наступают.

Путин, российская армия и переговоры

По словам диктатора, он якобы не командует российской армией, но поддерживает связь с командирами.

Не считаю своим делом управление войсками,

– сказал Путин.

Также диктатор пожаловался, что Украина почему-то решила отказаться от переговоров. Странно почему же? Переговорный процесс остановился после деоккупации Киевщины, когда весь мир пришел в ужас от зверств россиян. Окончательную точку в переговорах с Путиным поставил псевдореферендум на оккупированных территориях.

Эрдоган и возвращение командиров "Азовстали"

Путин заявил, что договорился встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, правда, еще не понятно, где эта встреча состоится и когда. Впоследствии диктатора спросили о возвращении командиров "Азовстали" из Турции в Украину.

В ответ на это Путин сказал, что у него были договоренности с Эрдоганом, которые были нарушены. Однако от других комментариев Путин отказался.

Интересно, что диктатор заявил, что защитников "Азовстали" и, в частности, полка "Азов" меняли на российских пилотов. По словам Путина, это было выгодно для россиян, потому это и сделали.

Угроза столкновения с США

На фоне недавних скандалов с угрозами столкновения российской и американской авиаций в Сирии Путин заявил, что Россия якобы готова к любому сценарию, но никто не хочет прямого столкновения с США. Интересно, с учетом того, как российские консервы и пропагандисты рассказывают о войне США и России на территории Украины. Хотя и Путин выдал заявление о том, что Украину якобы просто используют для противостояния с Россией.

Сказки об украинском неонацизме

Не обошлось и без любимых сказок Путина о неонацизме. В этот раз он цинично заявил, что ничего плохого нет в том, что Украина ищет свою идентичность, но плохо то, что она основана на неонацизме.

Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к утверждению своей идентичности, и все бы ничего, это естественно, но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма,

– заявил диктатор.

"Месть за Крымский мост"

Владимир Путин заявил, что после удара по Крымскому мосту 17 июля он получил предложения по усилению безопасности незаконного сооружения. Однако когда эти предложения будут реализованы – неизвестно. Однако оккупанты уже якобы ответили за удар по мосту.

ВС России после теракта на Крымском мосту нанесли ряд превентивных ударов по местам, где готовились удары ВСУ беспилотниками,

– заявил диктатор.

Новые басни о нападении Польши на Украину

Путин цинично заявил, что Россия "не видит угрозы своей нацбезопасности из-за угрозы нападения Польши на Украину". Диктатор продолжает утверждать о намерении Польши аннексировать Запад Украины.

А дальше деда понесло, и тот снова вернулся к утверждениям о подаренных западных землях Польши. Путин заявил, что Варшава точно не откажется от этих земель в пользу Германии. Равно так же, как Путин не будет отказываться от Кенигсберга.