Путин действует иррационально, – политолог рассказал о планах нападения России на Харьков
Источник:24 канал
Ранее Владимир Зеленский предположил, что Россия может вторгнуться в Харьков. Впоследствии президент опроверг свои слова. Однако оккупация Харькова полностью ложится в концепт Путина по восстановлению Советского Союза.
Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он отметил, что вторжение в Харьков более вероятный вариант, чем, например, оккупация столицы. Также он отметил, что возможна и атака со стороны авиации для того, чтобы деморализовать украинские власти.
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"А то, что касается оккупации Харькова – это более интересно с точки зрения того, что оно полностью ложится в концепт Путина по восстановлению советского союза, помня историю Харькова и соответственно его кооперацию с Россией", – отметил эксперт.
Поэтому я думаю, что это более вероятный вариант, чем оккупация столицы. Путин действует иррационально. Мы должны сегодня учитывать все возможности,
– рассказал Чаленко.
Путин давно не выполняет минские договоренности
Политолог также отметил, что Россия не делала ни одного шага к выполнению минских договоренностей.
Они делали все для того, чтобы произошла ползучая оккупация временно оккупированных Донецкой и Луганской области: рублевая зона введена, нелегальная экономика полностью зациклена на России, гуманитарная политика тоже. Россия хочет подготовить территорию к постепенному включению в российское пространство.
По словам Чаленко, есть два варианта развития событий – признание оккупированных территорий исключительно для того, чтобы расширить союзное государство, как с Беларусью. Или присоединить эти территории именно к составу России.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Почему России выгодно присоединить оккупированные территории
Политолог подчеркнул, что в нынешнем состоянии оккупированных территорий Россия фактически несет экономические и геополитические потери.
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"Если Россия сегодня признает независимость оккупированных территорий, то "Минску" придет конец и это будет фактором того, что действовавшие экономические санкции из-за того, что Россия не выполняет "Минск" прекратят свою деятельность в течение нескольких лет. Будет определенная обеспокоенность со стороны Запада , но эти события позволят России начать делать дипломатические маневры", – рассказал эксперт.
Политолог прокомментировал возможное нападение на Харьков: смотрите видео
Больше о возможном нападении России: коротко
- Возле границы с Украиной находится около 109 тысяч российских военных.
- Из-за скопления российских войск вблизи границ Украины военная разведка очертила возможный план нападения Путина и подчеркнула, что Россия может атаковать сразу с нескольких направлений: через Днепр, Харьков и Одессу.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в свою очередь отметил, что не стоит паниковать, потому что ситуация абсолютно контролируема.
- Несколько стран уже начали эвакуировать семьи своих дипломатов с территории Украины.