Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый усомнился, что в стране-агрессоре сейчас есть 140 миллионов жителей, учитывая тотальную ложь оккупантов. Поэтому цифра в 6 тысяч добровольцев может быть тоже завышенной. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Находится в другой реальности
Показательным считает Череватый и сборище "военкоров". Оно демонстрирует деградацию даже недавно относительно совершенной российской пропаганды.
Об этом свидетельствует поведение их недофюрера и его истерические заявления. Они выдают неуверенность Путина. В нем уже нет той напыщенности, которая у него была при объявлении начала так называемой "СВО",
– заметил представитель Восточной группировки ВСУ.
Очевидно, что у российского диктатора уже нет уверенности в "преимуществах" на фронте российской армии и "скорой победе" страны-агрессора. Хотя и он наверняка повторяет нарративы, которые ему приносят Шойгу и Герасимов с учетом того, что они не могут демонстрировать все свои поражения.
Сергей Череватый прокомментировал абсурдные заявления Путина: смотрите видео
Также Путин рассказал "сказочку" о том, что Россия за время так называемой "СВО" потеряла всего 54 танка.
Это абсолютная неадекватность, учитывая, что Путин является подполковником специальной службы и получил военную подготовку. И при этом он не понимает элементарных законов войны,
– отметил Череватый.
Путин не отдает себе отчет в том, что при такой операции, при таком объеме фронта и количестве привлеченных войск, а на отдельных фронтах идет счет на сотни тысяч, априори нельзя потерять 54 танка. Поэтому даже для человека, который отбыл срочную службу в советское время, становится понятно, что российский диктатор находится в другой реальности.
Заявления Путина не соответствуют действительностиКогда российский диктатор, говоря о потере российских танков за 15 месяцев войны, называет цифру 54, – это полная чушь. Ведь в соответствии с информацией Генштаба Украины, страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 июня потеряла 3943 танка.
Зачем Путин встречался с "военкорами"
- Российский диктатор 13 июня провел встречу с российскими военкорами и сделал много странных заявлений. В частности он отметил, что украинские силы якобы несут "большие потери", а российская армия, якобы в "10 раз меньше". Хотя украинский Генштаб приводит реальные цифры поразительных потерь страны-агрессора. Также Путин цинично заявил, что Россия "продолжит выборочно наносить удары по украинской территории".
- В американском Институте изучения войны предположили, что глава Кремля встретился с "военкорами", чтобы заручиться поддержкой ультранационалистического сообщества России.
- Российские власти приблизили "военкоров", наградили официальными должностями, защитили от критики, чтобы привлечь их аудиторию и получить приверженность националистических групп российского общества.
- Аналитики предполагают, что Путин пытается создать условия для предотвращения гипотетических атак на российские власти в случае поражения России в войне.