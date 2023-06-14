Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий засумнівався, що в країні-агресорці зараз є 140 мільйонів жителів, зважаючи на тотальну брехню окупантів. А тому цифра у 6 тисяч добровольців може бути теж завищеної. Про це він розповів 24 Каналу.
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Перебуває в іншій реальності
Показовим вважає Череватий й зборище "воєнкорів". Воно демонструє деградацію навіть донедавна відносно досконалої російської пропаганди.
Про це й свідчить поведінка їхнього недофюрера та його істеричні заяви. Вони видають невпевненість Путіна. В ньому вже немає тієї пихатості, яка у нього була при оголошенні початку так званої "СВО",
– зауважив речник Східного угруповання ЗСУ.
Очевидно, що у російського диктатора вже немає впевненості в "перевагах" на фронті російської армії і "швидкій перемозі" країни-агресорки. Хоча й він повторює напевно наративи, які йому приносять Шойгу та Герасимов з урахуванням того, що вони не можуть демонструвати всі свої поразки.
Сергій Череватий прокоментував абсурдні заяви Путіна: дивіться відео
Також Путін розповів "казочку" про те, що Росія за час так званої "СВО" втратила лише 54 танки.
Це абсолютна неадекватність, враховуючи те, що Путін є підполковником спеціальної служби і отримав військову підготовку. І при цьому він не розуміє елементарних законів війни,
– відзначив Череватий.
Путін не усвідомлює, що при такій операції, за такого об'єму фронту та кількості залучених військ, а на окремих фронтах йде рахунок про сотні тисяч, апріорі не можна втратити 54 танки. Тому навіть для людини, яка відбула строкову службу за радянських часів, стає зрозуміло, що російський диктатор перебуває в іншій реальності.
Заяви Путіна не відповідають дійсностіКоли російський диктатор, говорячи про втрату російських танків за 15 місяців війни, називає цифру 54, – це повна нісенітниця. Адже відповідно до інформації Генштабу України, країна-агресорка з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 14 червня втратила 3943 танки.
Навіщо Путін зустрічався з "воєнкорами"
- Російський диктатор 13 червня провів зустріч з російськими "воєнкорами" та зробив багато дивних заяв. Зокрема він зазначив, що українські сили буцімто зазнають "великих втрат", а російська армія, нібито в "10 разів менше". Хоча український Генштаб наводить реальні цифри вражаючих втрат країни-агресорки. Також Путін цинічно заявив, що Росія "продовжить вибірково завдавати удари по українській території".
- В американському Інституті вивчення війни припустили, що очільник Кремля зустрівся з "воєнкорами", щоб заручитися підтримкою ультранаціоналістичні спільноти Росії.
- Російська влада наблизила "воєнкорів", винагородила офіційними посадами, захистила від критики, щоб залучити їхню аудиторію та здобути прихильність націоналістичних груп російського суспільства.
- Аналітики припускають, що Путін намагається створити умови для унеможливлення гіпотетичних атак на російську владу у разі поразки Росії у війні.