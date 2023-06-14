Зачем Путин делает новую ставку на "военкоров" и при чем здесь провал России: анализ ISW

Диктатор Владимир Путин продолжает публично общаться с прокремлевскими "военкорами". Он выбирает платформы, чтобы еще больше привлечь сообщество для расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов.

Кремль будет все больше полагаться на более широкое ультранационалистическое сообщество, чтобы сохранить поддержку военных усилий. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Зачем Путин делает новую ставку на "военкоров"

Ранее Путин провел закрытую встречу с "военкорами", чтобы ослабить растущее недовольство по поводу неудач России в Украине, и с тех пор время от времени общался с прокремлевским сообществом.

ISW оценивало, что сообщество "военкоров" получило популярность, вероятно, как прямой результат неспособности Кремля создать эффективное присутствие в социальных сетях, а также его общей неспособности подготовить российскую общественность к серьезной и продолжительной войне.

Кремль защитил российских "военкоров" от критики и призывов к цензуре и вознаградил избранных официальными должностями, чтобы привлекать их аудиторию и получить доступ к их тесным связям с известными националистическими и провоенными группами,

– отметили эксперты.

В ISW подчеркнули, что широко разглашенная встреча Путина с "военкорами" свидетельствует о том, что Кремль продвигал эту группу в прошлом году, и то, что диктатор намерен еще больше повысить их авторитет.

"Путин, вероятно, создает информационные условия, чтобы предотвратить потенциальные линии атаки на Кремль в случае провала России. Путин также может все больше осознавать, что преданные провоенные деятели являются его ключевым элективом, поскольку он призывает российскую общественность готовиться к затяжной войне в Украине", – заявили в ISW.

Таким образом, Кремль осознает, что ключевые провоенные фигуры будут иметь решающее значение для привлечения остального общества к этим усилиям, и взаимодействие Путина с этими "военкорами" может свидетельствовать о том, что Кремль будет все больше полагаться на более широкое ультранационалистическое сообщество, чтобы сохранить поддержку военных усилий. .

Путин не захочет вести переговоры

Недавно сообщалось, что Владимир Путин не захочет вести переговоры в ответ на успешное контрнаступление Украины.

Так, высокопоставленный европейский чиновник ранее заявил, что шансы на то, что Путин отступит "меньше нуля". Диктатор предположительно будет мобилизовать остатки солдат для борьбы в Украине.