Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что Путин избегает санкций США. Выглядит, что это была одна из его стратегических целей.

Смотрите также Константиновка в прицеле: враг продвинулся возле Торецка и Часового Яра – обзор и карты ISW

Что такое "устранение первопричин конфликта"

Путин неоднократно заявлял, что целью России является "устранение первопричин конфликта" на территории Украины.

В 2022 году оккупанты озвучили требования относительно того, в каком направлении должно развиваться наше государство и потребовали сокращения Вооруженных Сил Украины.

В общем первопричины для Путина – это, во-первых, само существование Украины, как независимого государства, а, во-вторых, если Украина в парадигме Путина все же существует, то она должна быть в зоне влияния России. Он делает все для того, чтобы разрушить курс Украины в НАТО и ЕС. Это его задача, которую он маскирует под термином "первопричины",

– пояснил Андрей Коваленко.

Конечно, Украина против этого и будет защищать свои интересы и права, однако такая позиция России неизбежно означает продолжение войны.

Почему Россия согласилась на переговоры

Андрей Коваленко отметил, что Кремль согласился на переговоры, которые недавно продолжались, для того, чтобы показать Трампу, что Россия вроде бы хочет мира и поэтому санкции вводить не надо.

Но параллельно с этим Путин также избегает прекращения огня. Я не знаю, каким образом он это объяснил Трампу, но Россия отстояла позицию, что нужно в рамках переговоров обсуждать условия прекращения огня. Зная, как россияне это делают со времен Минска, можно спрогнозировать, что они попытаются затягивать время,

– сказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подчеркнул, что оккупанты уже это делают и параллельно проводят наступательные действия. Очевидно, что цель врага наступать в течение всего лета 2025 года.

Стоит добавить, что Владимир Путин заявил о стремлении захватить Сумы, намекнув на это шуткой во время встречи с чиновниками в Курской области. Один из местных чиновников озвучил идею сделать Сумы российским городом, а Путин ответил, что якобы уже даже "назначили" туда временного губернатора.