Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що Путін уникає санкцій США. Виглядає, що це була одна з його стратегічних цілей.

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Що таке "усунення першопричин конфлікту"

Путін неодноразово заявляв, що метою Росії є "усунення першопричин конфлікту" на території України.

У 2022 році окупанти озвучили вимоги щодо того, у якому напрямку має розвиватись наша держава та зажадали скорочення Збройних Сил України.

Загалом першопричини для Путіна – це, по-перше, саме існування України, як незалежної держави, а, по-друге, якщо Україна в парадигмі Путіна все ж існує, то вона має бути в зоні впливу Росії. Він робить все для того, щоб зруйнувати курс України в НАТО та ЄС. Це його завдання, яке він маскує під терміном "першопричини",

– пояснив Андрій Коваленко.

Звісно, Україна проти цього і захищатиме свої інтереси та права, проте така позиція Росії неминуче означає продовження війни.

Чому Росія погодилась на перемовини

Андрій Коваленко зауважив, що Кремль погодився на перемовини, які нещодавно тривали, задля того, щоб показати Трампу, що Росія начебто хоче миру і через це санкції вводити не треба.

Але паралельно з цим Путін також уникає припинення вогню. Я не знаю, яким чином він це пояснив Трампу, але Росія відстояла позицію, що потрібно в рамках перемовин обговорювати умови припинення вогню. Знаючи, як росіяни це роблять з часів Мінська, можна спрогнозувати, що вони спробують затягувати час,

– сказав він.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підкреслив, що окупанти вже це роблять і паралельно проводять наступальні дії. Очевидно, що мета ворога наступати протягом всього літа 2025 року.

Варто додати, що Владімір Путін заявив про прагнення захопити Суми, натякнувши на це жартом під час зустрічі з чиновниками в Курській області. Один із місцевих посадовців озвучив ідею зробити Суми російським містом, а Путін відповів, що нібито вже навіть "призначили" туди тимчасового губернатора.