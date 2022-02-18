Соответствующую информацию обнародовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Хотя перед тем рупор Кремля говорил, что ему ничего неизвестно об эвакуации.

Заметьте Путин говорит, что "ему жаль" из-за обострения на Донбассе

Путин готов платить деньги каждому эвакуированному украинцу

Дмитрий Песков заявил якобы губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину и попросил оказать его области экстренную помощь из-за большого наплыва беженцев.

Именно поэтому Путин поручил главе МЧС Александру Чуприяну вылететь в Ростовскую область, чтобы организовать для людей места для размещения, обеспечить их питанием и якобы даже медицинской помощью.

Также президент поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому беженцу, прибывающему в область из Донбасса 10 тысяч рублей,

– заявил Песков.

Кстати, буквально перед этим Дмитрий Песков говорил журналистам, что якобы ему ничего неизвестно об эвакуации.