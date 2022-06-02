Об этом 24 каналу сообщил политолог Игорь Чаленко. Он подчеркнул, что украинские военные борются против российского нашествия сверх своих сил.

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Путин не будет останавливаться

По словам политолога, Украина уже давно доказала, что выполняет свою часть по обеспечению мира в Европе и вообще во всем цивилизованном мире от нашествия России. В то же время, Запад должен продолжать выполнять свою – помогать нам, в частности вооружениям.

Понятно, что президент России не собирается останавливаться ни сейчас, ни в конце лета. Очевидно, что Владимир Путин до конца 2022 года будет атаковать Украину,

– заявил Чаленко.

По мнению политолога, новое вооружение, которое уже получило наше государство, покажет себя на фронте эффективно. В то же время это поможет ускорить его дальнейшее выделение нашими западными союзниками.

Чаленко заявил, что Путин будет атаковать Украину до конца года: смотрите видео

Новая помощь от США

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня заявил, что Соединенные Штаты Америки приняли 11 пакет военной помощи для Украины. Отмечается, что его общая сумма составляет 700 миллионов долларов.

По информации, новый пакет помощи нашему государству будет включать:

ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS и ракеты к ним;

переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним;

вертолеты МИ-17;

противотанковое вооружение и другое.

Заместитель министра обороны США Колин Каль объяснил, сколько украинским военным понадобится время , чтобы овладеть американскими артиллерийскими системами повышенной мобильности HIMARS. Как добавил Каль, опасений относительно того, смогут ли овладеть этим оружием наши защитники – у них даже не было.

Министр обороны Украины Алексей Резников уже успел поблагодарить Соединенные Штаты Америки за их решение послать в Украину HIMARS. Он подчеркнул, что наше государство уже давно ждало этого вооружения.

В то же время, в Североатлантическом Альянсе заявили, что не предусматривают мести от России за принятое решение США предоставлять Украине современное вооружение. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что украинцы поддерживаются в ее праве на самооборону.