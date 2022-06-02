Про це 24 каналу повідомив політолог Ігор Чаленко. Він наголосив, що українські військові борються проти російської навали понад свої сили.

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Путін не зупинятиметься

За словами політолога, Україна вже давно довела, що виконує свою частину із забезпечення миру в Європі та загалом у всьому цивілізованому світі від навали Росії. Водночас Захід повинен продовжувати виконувати свою – допомагати нам, зокрема озброєнням.

Зрозуміло, що президент Росії не збирається зупинятися – ні зараз, ні в кінці літа. Очевидно, що Володимир Путін до кінця 2022 року атакуватиме Україну,

– заявив Чаленко.

На думку політолога, нове озброєння, яке вже отримала наша держава покаже себе на фронті ефективно. Водночас це – допоможе пришвидшити його подальше виділення нашими західними союзниками.

Чаленко заявив, що Путін атакуватиме Україну до кінця року: дивіться відео

Нова допомога від США

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що Сполучені Штати Америки ухвалили 11 пакет військової допомоги для України. Зазначається, що його загальна сума сягає 700 мільйонів доларів.

За інформацією, новий пакет допомоги нашій державі включатиме:

ракетні артилерійських систем підвищеної мобільності HIMARS та ракети до них;

переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та ракети до них;

гелікоптери МІ-17;

протитанкове озброєння та інше.

Заступник міністра оборони США Колін Каль пояснив, скільки українським військовим знадобиться часу, аби опанувати американські артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS. Як додав Каль, побоювань щодо того, чи зможуть опанувати цю зброю наші захисники – у них навіть не було.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков вже встиг висловити подяку Сполученим Штатам Америки за їхнє рішення надіслати в Україну HIMARS. Він наголосив, що наша держава вже давно чекала на це озброєння.

Водночас у Північноатлантичному Альянсі заявили, що не передбачають помсти від Росії за ухвалене рішення США надавати Україні сучасне озброєння. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що українців підтримують у її праві на самооборону.