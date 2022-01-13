Путин до сих пор не выучил имени своего "ближайшего союзника" Токаева: видео фейла президента
Источник:24 канал
Владимир Путин называет себя верным союзником Касым-Жомарта Токаева. Однако российский президент уже второй раз оконфузился и не смог правильно произнести имя коллеги.
Путин не может запомнить имя Токаева
Глава Кремля рассказал о работе российских "миротворцев" в Казахстане. Происходило это в эфире одной из российских программ.
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Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего близкого партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана,
– сказал Путин.
Однако назвать имя этого президента политик так и не смог. Он тихонько пробормотал что-то, будто ученик, пытающийся отгадать правильный ответ. А потом добавил: "Камилиечива".
Глава Кремля не может произнести имя президента Казахстана: видео
Путин не впервые опозорился
Это не первый такой фейл президента России. Несколько дней назад, на заседании Организации договора о коллективной безопасности, Путин таки решился вслух произнести имя Токаева, однако допустил ошибку. Глава Кремля назвал своего казахского коллегу "Кемелем Жомартовичем Токаевым".
Кстати, на заседании присутствовал и сам Токаев. Глава Казахстана сделал вид, что не заметил, что его имя перепутали.
Что известно о "помощи" России
- Когда протесты в Казахстане вышли из-под контроля, а местные силовики отказались стрелять в собственный народ, Токаев назвал митингующих "террористами". Президент попросил ОДКБ привести свои войска "на помощь". Россия сразу же откликнулась.
- Страны ОДКБ отправили более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которым разрешили стрелять.
- 13 января иностранные войска начали отходить из страны. Токаев заявил, что они "успешно завершили свою миссию".
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