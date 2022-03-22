Путин должен проиграть – Джонсон, Байден и другие мировые лидеры обсудили свои следующие шаги
Источник:Борис Джонсон в твиттере
Перед встречами НАТО и G7, которые пройдут 24 марта, лидеры Quint провели переговоры. Обсудили войну России против Украины.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Разговаривал с лидерами Quint о нашей постоянной военной, дипломатической и экономической поддержке Украины. Вместе мы должны поддерживать давление на варварское вторжение России и гарантировать, что Путин должен проиграть,
– подчеркнул политик.
Quint – неформальная группа, которую представляют США и большая четверка Западной Европы – Франция, Италия, Германия и Великобритания. Действует как один из руководящих органов различных организаций, включая НАТО, G20 и G7.
В разговоре накануне саммитов НАТО, ЕС и G7 приняли участие:
- Борис Джонс – премьер-министр Великобритании;
- Джо Байден – президент Соединенных Штатов Америки;
- Марио Драги – премьер-министр Италии;
- Эммануэль Макрон – президент Франции;
- Олаф Шольц – канцлер Германии.