Путин допустил огромную ошибку, теперь он падет, – Джонсон
Украина испытывает мощную поддержку от Лондона на фоне войны с Россией. Британский премьер-министр Борис Джонсон критикует агрессивные действия Владимира Путина.
Джонсон подчеркнул, что Путин допустил серьезную ошибку, когда пошел на полномасштабное вторжение в Украину. Свободный мир объединился против этого варварства.
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В то же время подчеркнул политик, мужество и непокорность украинцев перед лицом этой несправедливой и немотивированной агрессии увлекают сердца людей по всему миру.
Британский премьер отметил, что почти каждый день разговаривает с президентом Зеленским. Он в восторге от храбрости, стойкости и целеустремленности нашего президента.
"Так же я поражен героизмом и решимостью украинцев. И я знаю, что сколько бы это ни продолжалось, как бы ни было тяжело, но Путин падет", – убежден Джонсон.
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