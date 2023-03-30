Посетит ли Путин Турцию: политолог объяснил тактику Эрдогана

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин может посетить страну 27 апреля. Известно, что Путина не арестуют в Турции. Скорее всего, визит состоится, потому что Турция и Россия зависят друг от друга.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, эта встреча важна для Эрдогана, потому что перед президентскими выборами и из-за землетрясений, инфляцию в стране он хочет улучшить дипломатические отношения.

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Основная цель визита

Вигиринский отметил, что этот визит может иметь определенную выгоду для Путина. После получения ордера на арест от МУС диктатор посетит Турцию, которая является членом НАТО и стремится вступить в Евросоюз.

Эрдоган заявлял, что Путин может приехать на открытие АЭС. По мнению политолога, это не станет основополагающей причиной визита.

Безусловно, они могут говорить о газовом хабе, который Россия и Турция планируют сформировать на территории Турции. Турция станет поставщиком газа для стран ЕС, концентрируя потоки из других стран,

– сказал он.

Вигиринский о вероятном визите Путина в Турцию: смотрите видео

Что нужно Эрдогану

Андрей Вигиринский подчеркнул, что для Эрдогана эта встреча тоже важна, потому что перед президентскими выборами и из-за землетрясений, инфляции в стране он хочет улучшить дипломатические отношения.

"Это налаживание дипломатических отношений, которые в течение последних нескольких месяцев пытается реализовать Россия на своей площадке – это нормализация отношений между Сирией и Турцией, чтобы завершить 10-летнюю войну", – отметил политолог.

Он предположил, что если Турция серьезно говорит о том, что хочет быть площадкой для переговоров по прекращению войны в Украине, то во время встречи будут концентрироваться на внешней политике. В частности, обсудят завершение войны в Сирии или минимизацию человеческих потерь.

Шансы, что этот визит состоится, велики. Взаимозависимость между Турцией и Россией высока. Турция имеет рычаги влияния на Россию,

– считает Вигиринский.

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