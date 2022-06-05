Путин еще раз доказал, что ведет россиян в ад

Дед войны, повелитель бункера Владимир Путин, вернее нацист Путин, давно как-то не появлялся на публике и не размышлял на тему, что "специальная военная операция", то есть война с Украиной, идет у него по плану.

Куда девался Путин

Вообще-то он начал избегать людей. Появилась масса публикаций на тему, что Путин отправился в больницу, что ему там что-нибудь прооперируют, вырежут или пришьют. Конечно, хотелось бы, чтобы ему немного подправили мозг.

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Война за прошлое приведет россиян в ад

Но с большой вероятностью все эти сообщения направлены на то, чтобы объяснить самим русским, что царь ваш ку-ку, сошел с ума, превратился сам в мстительного маньяка и превращает в мстительных маньяков россиян. А нам, украинцам, выпала историческая миссия – мстительных маньяков вылечить.

Интересно, что Путин действительно отмалчивается. Иногда кого-то поздравляет, вроде пограничников, и говорит, что "мы дадим бой бандеровцам". Идиот! Просто идиот!

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Потому что памятники Степану Андреевичу у нас, конечно, стоят во многих городах, но эта война с какими-то историческими прошлыми сюжетами – она странная. То есть строить на этом современную Россию (на прошлом) – да, это только для тех, кто собирается в ад.

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