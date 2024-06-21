В СНБО рассказали, зачем Путин ездил во Вьетнам

Владимир Путин сразу после визита в Северную Корею направился во Вьетнам. Однако состав российской делегации во время визитов в Пхеньян и Ханой отличался.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО рассказал, что во Вьетнам с российским диктатором поехали лица, которые отвечают за экспортную политику России в военной сфере.

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Зачем Путин посетил Вьетнам

Андрей Коваленко рассказал, что во время визита главы Кремля во Вьетнам стороны подписали по меньшей мере 11 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Также они согласовали соглашение "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений".

Руководитель Центра противодействия дезинформации объяснил, что во Вьетнам с Путиным прибыли ответственные за экспортную политику России в военной сфере – Дмитрий Шугаев и Лев Михеев.

Это может свидетельствовать о намерениях обсудить расширение ассортимента товаров военного и двойного назначения российского производства на вьетнамском рынке,

– предположил Коваленко.

По его словам, стоит помнить, что Вьетнаму не нужны санкции, поэтому они будут осторожными.

Кстати, политолог Дмитрий Орешкин объяснил, что Путин стремится выкупить у Вьетнама советское оружие, которое советские вожди отдавали в страну бесплатно. Почему это выгодно Хану – читайте здесь.