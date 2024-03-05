Путина не устраивает такая Россия: для чего главе Кремля "сво-элита"

Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию сказал, что в России нужно менять элиту, в частности ею должны стать ветераны так называемой "сво". Такое заявление является своеобразным реверансом в сторону военных, чтобы показать якобы они являются "любимцами" нации.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что Путину нужна новая Россия и значительно более покорная элита. Именно с этим связано его желание поставить на руководящие должности военных преступников.

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Какую Россию создает Путин

"Россия, которая есть сейчас, – полностью подчиняется Путину. Он в ней хозяин, но она его не устраивает, потому что вообще не хочет воевать", – рассказал Игорь Яковенко.

Именно поэтому диктатор пытается привлечь людей, которые ему преданы, в частности он делает акцент на военных преступниках. Желательно, чтобы они еще имели тюремное прошлое. Эти бойцы понимают, что во всем зависят от Путина, поэтому будут слушать его.

Таких людей Путин пытается тянуть, но получается плохо. Все потому, что этот контингент не очень встраивается в управленческую вертикаль, но глава Кремля не сдается. Даже создана специальная программа обучения для "ветеранов",

– отметил Яковенко.

Сомнительно, что это удастся сделать в большом масштабе, но укомплектовать ими среднее звено вполне возможно. Например, военные преступники могут занять должности губернаторов, работать в местных администрациях, но в целом это очень декларативная история.

Конечно, это своеобразный реверанс в сторону военных, мол, теперь они являются "любимцами" нации, элитой. То есть это попытка задобрить их, чтобы во время военного положения они были более преданные,

– сказал Яковенко.

Действительно ли окружение Путина его поддерживает

Хотя российский диктатор захватил всю власть, но есть люди, которые не всегда согласны с его позицией. Можем вспомнить, как накануне полномасштабного вторжения заседал оккупационный Совбез. Конечно, там были чиновники, которые мгновенно поддержали решение так называемого президента. Среди них, Дмитрий Медведев. Валентина Матвиенко.

Это совсем пустые люди, просто такие попугаи, но, например, Николай Патрушев выступил против. Он на весь мир сказал, что не надо спешить, надо сначала провести переговоры с Соединенными Штатами Америки,

– рассказал Яковенко.

Патрушева попытался поддержать глава службы военной разведки Сергей Нарышкин, но Путин сразу поставил его на место. То есть очень многие люди в окружении президента не были готовы к тому, что произошло. Им было комфортно тратить наворованные в России миллиарды где-то на Западе. Теперь их жизнь значительно ухудшилась

Несмотря на то, что многие недовольны, но протеста нет и не будет. За 24 года элита подобрана так, что совсем не способна к сопротивлению. Поэтому недовольство, конечно, есть, но оно не будет конвертироваться в какие-то действия,

– подытожил российский оппозиционный политик.

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