"Убийцы, совершающие умышленное преступление": в ОП отреагировали на циничные слова Путина

Российский президент 22 ноября принял участие в саммите G20 в онлайн-формате. В своем выступлении Путин обвинил Украину и заявил, что Россия якобы "не отказывалась от мирных переговоров".

На циничное заявление Путина отреагировали в Офисе Президента. Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что во время выступления российский президент в очередной раз искажает реальность.

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Путин уродует реальность

Подоляк в своем сообщении подчеркнул, что Россия с 2014 года занимается исключительно истреблением гражданского населения в Украине. Он подчеркнул, что враг делает это намеренно и прекрасно понимает результат своих действий, направленный на геноцид. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты вышли на "новый уровень", а истребление приобрело системный, масштабный и разрушительный характер. Ведь враг начал использовать против мирных украинцев все вооружение: авиационные бомбардировки, ракетные удары, артиллерийские обстрелы и тому подобное.

Кроме того, Подоляк также акцентировал, что Россия должна сначала вывести свои войска из Украины, а уже потом говорить о "прекращении трагедии".

России нечем думать и нечего думать о том, как "прекратить трагедию в Украине". Убийцы, хладнокровно совершающие умышленное преступление, внутри него не думают, как остановить преступление. Единственное же действенное решение, осознание которого все еще не подвластно разуму Путина, – немедленно вывести оккупационные российские войска с суверенной территории другого государства. После – за стол, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны,

– заявил Подоляк.

Путин заявил, что "надо прекратить трагедию"

Российский президент 22 ноября выступил на саммите G20. В своей онлайн-речи он выдал ряд циничных заявлений. В частности, Путин обвинил Украину, мол, это "она публично отказалась от переговоров". В то же время он заявил, что Россия "никогда не отказывалась от мирных переговоров".

Более того, российский президент назвал кровопролитную войну в Украине "трагедией" и призвал ее "остановить".

"Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их поражает продолжающаяся в Украине агрессия России. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что выходит из переговорного процесса", – цинично заявил Путин.