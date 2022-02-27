Путин – главный военный преступник 21 века, докажем это в Гааге, – Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к россиянам, чтобы напомнить, что у военных преступлений нет сроков давности.

Россияне соучастники убийств

Венедиктова заявила, что если они не прекратят войну, то будут соучастниками этих преступлений.

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О каких преступлениях с точки зрения международного гуманитарного права говорится:

преступления против мира и человечности;

развязывание и ведение агрессивной войны;

массовые убийства мирного населения;

применение оружия массового поражения и запрещенных международным правом видов вооружения.

Вчера диверсанты расстреляли семью с тремя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, учившаяся в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с ранеными – водитель и пациент сгорели,

– заявила Венедиктова.

Она напомнила, что войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки ушибов были направлены на детские сады, школы, больницы, где находились дети.

Напомнила и об обстреле объектов гражданской и критической инфраструктуры. Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права.

Расплата за войну будет в Гааге

Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян, пообещала генпрокурор. Также Венедиктова она обратилась и к "гражданину Путину".

Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я официально заявляю. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный обвинитель в международном суде. Придет время – мы скажем вам в Гааге в глаза,

– подчеркнула Венедиктова.

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