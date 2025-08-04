Российский диктатор Владимир Путин все же якобы готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, есть условие.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 4 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Песков о встрече Путина и Зеленского?

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако, по его словам, переговоры на уровне лидеров возможны только после подготовительной работы на экспертном уровне.

Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана. Хочу напомнить, что сам президент не исключает возможности проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и преодолено надлежащее расстояние,

– заявил российский высокопоставленный чиновник.

Напомним, в июне президент Украины во время брифинга вновь заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным. Однако, по его мнению, для этого сначала нужно достичь прекращения огня между сторонами.