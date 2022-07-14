путин хочет устроить "кровавую баню" в Украине, но готов пойти на уступки

По состоянию на пятый месяц войны стратегические планы путинского режима не изменились — это уничтожение суверенитета Украины, свержение действующей власти, с заменой ее на пророссийскую, захват новых территорий, а не только Донбасса и южных областей.

Но ввиду катастрофического для российского общества и экономики хода боевых действий и тотального истощения вооруженных сил, военно-политическое руководство рф пытается вести непубличные переговоры с США и НАТО, рассчитывая закрепить свои политические позиции.

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К каким уступкам готов кремль

Как стало известно как из источников, приближенных к центрам принятия решений в рф, так и из публикаций в российских пабликах, накануне Саммита НАТО 28-30 июня российским дипломатам была поставлена задача достичь определенного согласования позиций с Североатлантическим альянсом.

Ради этого в кремле даже были готовы сменить неприемлемого для Запада представителя переговорного процесса сергея рябкова на александра грушка.

Предварительно было сообщено о предельных уступках, на которые готова пойти россия: частичный вывод российских войск из оккупированных территорий (кроме Крыма) Украины в обмен на смену политического руководства в Киеве.

То же самое было озвучено во время последнего разговора, который состоялся 26 июня, между главой службы внешней разведки рф сергеем нарышкиным и директором Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Примечательно, что российский чиновник выразил опасение, что в случае возвращения Донбасса в состав Украины и смены власти в Киеве на пророссийскую, Польша и Британия сразу запустят проект "Независимая Галичина", предусматривающий создание прокси-государства, которое будет враждебно россии и будет играть роль буфера между НАТО и рф.

Тем не менее США категорически отвергли любые предложения, которые предусматривали смену политического руководства Украины.

путин хочет смены политического руководства в Киеве / Фото Getty Images

Важно "Мы еще не начинали": у путина появился новый план по войне в Украине

"Мы еще не начинали"

В то же время, прогнозируя такой сценарий переговорного трека, еще 22 июня путиным была анонсирована подготовка к "серьезному противостоянию". В итоге это все вылилось в печально известную фразу российского вождя, которая частично превратилась в мем "мы еще не начинали по-настоящему".

В кремле абсолютно уверены, что около 80% вооружения и техники, получаемой от Запада Украиной, является устаревшей, а новое вооружение не соответствует анонсированным договоренностям. При этом, страхуясь от лишних рисков, в кремле активно поспособствовали раскрутке скандала вокруг заявления Виктории Спартц, в расчете на существенное уменьшение или полное прекращение западной помощи.

рф намерена к августу – сентябрю 2022 года полностью захватить Донбасс и предложить Украине мир на своих условиях. Такие сроки связаны с намерением провести 11 сентября референдум о вхождении Херсонской области и псевдореспублик на Донбассе в состав рф.

В случае, если Украина и Запад откажутся менять власть в Украине, а попытки физического устранения Владимира Зеленского снова потерпят неудачу, россия готова путем мобилизации всех человеческих и материальных ресурсов (в частности, и стран ОДКБ) захватить как можно большую территорию Украины, параллельно рассчитывая на большую уступчивость европейцев из-за приближающейся зимы и потребность в российских энергоресурсах.

Также в этих планах учитывается фактор американских выборов и наличие "друзей путина" в обоих лагерях американского политикума и использование американского фактора давления на Украину.

По информации источников, окончательную стратегию дальнейших действий путин будет определять после завершения июльско – августовской кампании на территории Донецкой и Луганской областей плюс юг Украины, чтобы иметь понимание ресурсов, которые у него будут на тот момент. Также будет постоянно активным переговорный трек, как наглядная альтернатива картинки "кровавой бани", которую путин надеется устроить.

Но поскольку сценарий переговоров с рф на их условиях для Запада и Украины неприемлем, наиболее вероятна существенная эскалация в ближайшее время и полное истощение ресурсов на ведение активных боевых действий рф максимум до конца текущего года.

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