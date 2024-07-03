Это не уступки, – экс-глава разведки проанализировал новый "мирный" план Путина

Россия снова начинает заполнять информационное пространство новостями о своей "готовности к мирным переговорам". Владимир Путин якобы подготовил новый план с неожиданными пунктами об оккупированных территориях.

В частности, Россия якобы готова оставить часть оккупированных территорий Украины, однако есть несколько нюансов. Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что на самом деле задумал Путин.

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"Мирный план" Путина

Сетью распространяется информация от журналиста и телеведущего Дмитрий Гордон, что Россия якобы готовит почву для мирных переговоров, впрочем, на своих условиях. Так, Кремль якобы готов уйти из Херсонской и Запорожской областей, оставить за собой Донецкую и Луганскую, а из Крыма сделать демилитаризованную зону с двойным подчинением – Украине и России.

Такой план якобы представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время своего недавнего визита в США.

Путин хочет стратегически заявить, что он имеет план прекращения войны и достижения мира. Хотя это не официальная позиция, но они уже прощупывают почву, заявляя, что они готовы выйти из определенных территорий и установить двойной контроль над другими. Договариваться об этом хотят с США, Китаем, Европой и странами-посредниками, даже не считая Украину субъектом переговорного процесса,

– отметил Николай Маломуж.

Российский диктатор хочет найти поддержку такого плана на Западе, но не только это является целью. Кремль хочет расколоть Запад, ведь часть лидеров может стать в поддержку такого завершения войны, а часть – будет стоять на стороне Украины и поддерживать наше видение справедливого мира.

Поэтому поддержка Украины могла бы пошатнуться, что сыграет Кремлю на руку в будущем.

Почему Путин идет на такие шаги

Владимир Путин также серьезно рассчитывает на приход Дональда Трампа к власти, которому бы такие "уступки" и завершение войны понравились.

Путин предлагает не уступки, а какие-то частичные и неуверенные убеждения, что Россия откуда-то выйдет. Это торг, спецоперация на высоком стратегическом уровне, потому что Путин видит, что у него нет перспективы успешно завершить войну. Для того чтобы усилить позиции, ему надо еще год – полтора,

– заметил экс-глава разведки.

За это время диктатор сможет усилить ВПК и поднять уровень мобилизационного резерва, что крайне важно. Ведь Путин до сих пор не решается объявить всеобщую мобилизацию, боясь еще больше дестабилизировать ситуацию в России.

"Путин хочет ослабить Украину, ослабить союзников, но оставить влияние на наше государство и контроль над оккупированными территориями. На сегодня это российский "план Б". Все для того, чтобы мы прекратили (воевать – 24 Канал), чтобы Запад прекратил поставки оружия, Россия была бы в сильной позиции и пошла на новые агрессивные действия", – отметил Маломуж.

К таким действиям Кремля привлекли и Путина, и военно-политическое руководство России, и разведку, и СМИ.