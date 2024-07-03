Зокрема, Росія нібито готова залишити частину окупованих територій України, однак є кілька нюансів. Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу пояснив, що насправді задумав Путін.

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"Мирний план" Путіна

Мережею шириться інформація від журналіста та телеведучого Дмитро Гордон, що Росія нібито готує підґрунтя для мирних перемовин, втім на своїх умовах. Так, Кремль буцімто готовий піти з Херсонської та Запорізької областей, залишити за собою Донеччину та Луганщину, а з Криму зробити демілітаризовану зону з подвійним підпорядкуванням – Україні та Росії.

Такий план начебто представив міністр внутрішніх справ Росії Владімір Колокольцев під час свого нещодавнього візиту до США.

Путін хоче стратегічно заявити, що він має план припинення війни та досягнення миру. Хоч це не офіційна позиція, але вони вже промацують ґрунт, заявляючи, що вони готові вийти з певних територій та встановити подвійний контроль над іншими. Домовлятись про це хочуть з США, Китаєм, Європою та країнами-посередниками, навіть не вважаючи Україну суб'єктом переговорного процесу,

– наголосив Микола Маломуж.

Російський диктатор хоче знайти підтримку такого плану на Заході, але не лише це є метою. Кремль хоче розколоти Захід, адже частина лідерів може стати на підтримку такого завершення війни, а частина – стоятиме на боці України та підтримуватиме наше бачення справедливого миру.

Через це підтримка України могла б похитнутися, що зіграє Кремлю на руку у майбутньому.

Чому Путін йде на такі кроки

Владімір Путін також серйозно розраховує на прихід Дональда Трампа до влади, якому б такі "поступки" та завершення війни сподобалися.

Путін пропонує не поступки, а якісь часткові та непевні переконання, що Росія звідкись вийде. Це торг, спецоперація на високому стратегічному рівні, тому що Путін бачить, що у нього немає перспективи успішно завершити війну. Для того, щоб посилити позиції, йому треба ще рік – півтора,

– зауважив ексглава розвідки.

За цей час диктатор зможе посилити ВПК та підняти рівень мобілізаційного резерву, що вкрай важливо. Адже Путін досі не наважується оголосити загальну мобілізацію, боячись ще більше дестабілізувати ситуацію в Росії.

"Путін хоче послабити Україну, послабити союзників, але залишити вплив на нашу державу та контроль над окупованими територіями. На сьогодні це російський "план Б". Все для того, аби ми припинили (воювати – 24 Канал), щоб Захід припинив поставки зброї, Росія була б у сильній позиції та пішла на нові агресивні дії", – зазначив Маломуж.

До таких дій Кремля залучили і Путіна, і військово-політичне керівництво Росії, і розвідку, і ЗМІ.