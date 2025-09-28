Марк Тот, аналитик по нацбезопасности США и внешней политике рассказал в эфире 24 Канала, какая страна также повлияла на позицию Владимира Путина. Кроме того, отставка одного из приближенных к главе Кремля политика может быть тревожным сигналом.

Какие события могут вдохновить Путина к более радикальным действиям?

Тот отметил, если сопоставить все факты, то действия Путина после встречи с Дональдом Трампом на Аляске свидетельствуют о том, что он получил определенный месседж. А именно, Путин убедился в том, что Трамп сосредоточит свои усилия на западном полушарии или на Китае, но не на России.

Очевидно, что Путин покинул саммит воодушевленным. Кроме того, он получил поддержку также на другом конце света – в Китае, где принял участие в праздновании 80-й годовщины победы КНР во Второй мировой войне. Этот визит также вдохновил его,

– отметил аналитик по нацбезопасности США и внешней политике.

В Китае, по его словам, было продемонстрировано единство. Пекин, наблюдая со стороны, также дал понять Путину определенные вещи.

Речь идет не только о Путине, его войну против Украины или потенциальные планы Кремля по Восточной Европе. Китай также рассчитывает получить выгоду от ситуации в Индо-тихоокеанском регионе. Поэтому конфликт приобретает все более глобальный масштаб,

– подчеркнул он.

Также во время визита Путина в Китай было опубликовано Соглашение о глобальном управлении и безопасности. Пекин и Москва представили альтернативную версию Атлантической хартии (документ, который должен был определить мироустройство после победы союзников во Второй мировой войне – 24 Канал), которую подписали Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт в 1941 году у побережья Ньюфаундленда.

Поэтому причин для беспокойства есть много. Путин воспринял то, что происходит, как зеленый свет, и Китай также,

– объяснил Тот.

В то же время важной новостью является указ Путина об отставке его давнего помощника Дмитрия Козака. Он, вероятно, был единственным высокопоставленным российским чиновником, который открыто выступил против полномасштабного вторжения России в Украину.

Это свидетельствует о том, что Путин пошел ва-банк. Устранение ключевых союзников и советников, таких как Козак, свидетельствует о том, что Путин сближается с радикалами,

– объяснил Марк Тот.

Он добавил, что многие удивлены, что Козак до сих пор не выпал из окна, ведь именно так Путин обычно поступает с противниками.

Аналитик по нацбезопасности США и внешней политики отметил, что подобное поведение Путина стало типичным. Он готов идти на радикальные шаги, а Китай в свою очередь также готов сделать ставку, чтобы получить выгоду от этой войны. Эти два процесса являются взаимосвязанными.

К каким более жестким действиям Путин прибегает в отношении Запада?