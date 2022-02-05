"В Донецкой народной республике торжественно открыли год молодежи. Это первое масштабное событие этого года", – заявляют в медиа псевдореспублики.

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Однако как это первое? Как же "полномасштабные мероприятия НАТО и Киева"? Вы только представьте, что может произойти с людьми, которые 24 на 7 слушают российскую пропаганду.

Режим Путина дал молодежи Донбасса войну и разруху

"НАТО сегодня уже не только беспокоит. Они вызывают реальную тревогу и удивление. Устраивают истерию в мировых СМИ и одновременно накачивают Украину западным летальным оружием. Это очень опасно", – заявил глава фракции "Единой России".

Да, представитель партии "Единой России", для вас это опасно. Ваш кумир может закончить плохо. За 22 года правления так и не воплотил в жизнь свои имперские амбиции.

За что будут вспоминать Путина? За кровопролитные войны, массовые подрывы внутри страны или диктаторский режим? Что дал режим молодежи "республики", кроме войны, разрухи, непризнания другими странами и изоляции от внешнего мира?

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На эти вопросы трудно найти ответы, но в России и не собираются это делать. Здесь просто отрицают любые проблемы. Все решают традиционно – зомбированием молодежи патриотизмом, как в "советах".

Пропагандистские организации вместо работы

Донецкие пропагандисты говорят, что сейчас в таких организациях, как "Молодая Республика", "Юнармия", "Народная дружина", Молодежный парламент и Центр молодежной дипломатии "Легатус" суммарно находятся около 17 тысяч человек. В возрасте от 14 до 35 лет.

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"Именно эта талантливая и амбициозная молодежь сейчас учится управлять молодежными структурами, чтобы уже завтра управлять государством. Такого, как у нас вы не найдете нигде", – уверены коллаборанты.

Конечно не найдем. Никто в мире больше не найдет. Управлять псевдореспубликой какая-то призрачная перспектива.

Пушилин не видит низких зарплат

Хотя это хотя бы какая-то работа, потому что с трудоустройством в "республиках" тоже беда. Если ты "машинист-обходчик по турбинному оборудованию" или "машинист-обходчик по котельному оборудованию" можно получить почти 24 тысячи рублей, то есть около 9 тысяч гривен.

Заметьте! Это самая высокая заработная плата, которая есть на сайте Центра занятости псевдореспублики. Однако глава оккупированной территории Донецкой области твердо верит в карьерный рост в непризнанной республике.

"Сейчас как никогда, у образованных молодых людей появился беспрецедентный шанс использовать возможности социальных лифтов. Я точно знаю и помню, что такого, как сейчас, не было никогда", – считает Денис Пушилин.



Главарь боевиков в Донецкой области врет об успехе для молодежи / Фото "Патриот Донбасса"

Ага, Моторола уже этим социальным лифтом воспользовался. В общем интересно о каких возможностях он говорит? Может, разве что о возможности роста "русского мира" в головах подрастающего поколения.

Идеологическая обработка с детсада и школы

В России не жалеют средств на проведение идеологических репрессий. Московия целенаправленно готовит новое поколение, которое будет ненавидеть Украину. Политизация молодежи тесно связана с процессами милитаризации детей на оккупированной части Донбасса.

В псевдореспубликах малышня, начиная с детского сада, подвергается идеологической обработке. В школе это явление лишь обостряется.

На оккупированной территории Донецкой области воспитание молодежи наполнено особым значением. С пониманием того, что только так мы сможем уберечь себя.

Так, без массового воздействия на сознание вряд ли были бы результаты. Теперь в школах "республики" появились такие предметы, как:

основы духовно-нравственной культуры народов ДНР;

Россия в мире.

Также сюда уже завезли новые учебники по истории "С чего начинается Родина". Словом, на форуме обсудили все, что может волновать не молодежь Донбасса, а Россию и ее оккультные взгляды на воспитание поколений подрастающих.

"Международные партнеры" для студентов из России

"Что ждет молодежь в 2022 году? Через 9 часов общего времени работы площадок рассмотрели вопрос: спортивно-патриотического, медийного, общественно-политического, добровольческого, студенческого направлений", – раздается из сепаратистских СМИ.

Интересно кого из заказчиков они пригласили на студенческие направления. Точно, представителей из Московии. Они конечно не замедлили с перспективными направлениями.

"Международные аграрные начинающие фермеры, студенческий марафон агропрофиль. Есть у нас даже мастерская развития сельских территорий. То есть, максимально широкий спектр вариантов сотрудничества", – сказал вице-глава общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз молодежи".

Поколение, выросшее во время войны

Страшно то, что война уже длится 8 лет. Здесь говорится не о том, что выросло целое поколение, которое Донецк без войны не видело. Хотя это действительно трагично.

Говорится о молодежи, которая на тот момент была подростками. Они годами учились в украинских школах, а потом их мировоззрение начали кардинально менять. Только представьте. Дети в возрасте от 13 – 18 лет.

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Хотя, учитывая точечность ударной силы московитской пропаганды, речь идет о значительно более широкой возрастной категории, учитывая подобные диалоги в эфирах:

- Молодежь Донбасса уже фактически в течение 8 лет живет в условиях гражданской войны. Сколько вам было лет, когда началась война?

- Мне было 19 лет. В какой-то момент даже не верится, что живем действительно в условиях войны.

- Как вы понимали в 19 лет, что такое война и сейчас уже в более сознательном возрасте?

– Только в такие моменты начинаешь чувствовать, что наверняка чувствовали наши бабушки, дедушки, когда была Вторая мировая война.

Этот парень яркий пример воспитанника режима российской оккупации. 8 лет влияния на его сознание создали из него "главу общественной организации "Молодая республика". Вот он уже в кабинете, где на стене висит портрет так называемого главы псевдореспублики.

"В рамках нашей организации появились новые направления – историко-политическое и спортивно-патриотическое. Вот формируем исходя из запросов молодежи в городах республики. Вот, что молодежь хочет, то мы и пытаемся им дать", – подчеркнул он.

Подростки не из подконтрольных СМИ имеют другое мнение

Что-то мне подсказывает, что все же не те запросы до вас дошли. "Я считаю, что это правильно. Уделили время молодежи. Это очень важно. Хочется много каких-то таких, чтобы мы там гуляли-танцевали. Такие мероприятия хочется", – отмечают подростки с улиц.

Но откройте им уже ту дискотеку. Зачем целые форумы устраивать? Забыла, тут же проблемы молодежи решают спортивно-патротические мероприятия. Ну окей, а что делать с такой молодежью?

"Весь транспорт был для нас средством передвижения. Огромный аэропорт и новый железнодорожный вокзал, откуда была большая, просто нереально большая развязка во все страны. У тебя был доступ к любой точке мира. Главное, чтобы у тебя были документы и какие-то финансы. Сейчас этого нет", – замечает один из подростков псевдореспублики.

Не хочется сесть за оскорбление чувств верующих, – подростки

Другой уже говорит, что ему бы хотелось возвращения в Украину. "Или какое-то взаимодействие в любой форме. Поскольку для меня законы и положение Украины лучше, чем Россия. Там как-то дышится легче. Не хочется сесть за оскорбление чувств верующих или то, что я что-то не так сказал в соцсетях", – добавил он.

Кажется, что остались еще люди с критическим осознанием ситуации в Донецке. Согласитесь, год молодежи в "республике" звучит будто предвыборная кампания по внедрению еще больше идеологии "русского мира".

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Жаль, что уже 8 лет подряд дети ОРДЛО постоянно принимают участие в чествовании памяти погибших боевиков, в открытии памятников участникам незаконных бандформирований, в акциях, посвященных "защитникам", в митинге по случаю так называемого "Дня государственного флага", акциях и флешмобах.

Затем же продолжают продвижение имперских амбиций, которые будут поддерживать любые действия России.