"У Донецькій народній республіці урочисто відкрили рік молоді. Це перша масштабна подія цього року", – заявляють у медіа псевдореспубліки.

До теми До останнього не вірив, що в XXI столітті можливі такі події, – Кривцов про війну на Донбасі

Проте як це перше? Як же "полномасштабные мероприятия НАТО и Киева"? Ви лише уявіть, що може статися з людьми, які 24 на 7 слухають російську пропаганду.

Режим Путіна дав молоді Донбасу війну та розруху

"НАТО сьогодні вже не лише непокоїть. Вони викликають реальну тривогу та здивування. Влаштовують істерію у світових ЗМІ та одночасно накачують Україну західною летальною зброєю. Це дуже небезпечно", – заявив очільник фракції "Єдиної Росії".

Так, представнику партії "Єдиної Росії", для вас це небезпечно. Ваш кумир може закінчити погано. За 22 роки правління так і не втілив в життя свої імперські амбіції.

За що згадуватимуть Путіна? За кровопролитні війни, масові підриви всередині країни чи диктаторський режим? Що дав режим молоді "республіки", окрім війни, розрухи, невизнання іншими країнами та ізоляції від зовнішнього світу?

Варто прочитати Цього не зроблять, – правозахисник припустив, чому Росія не піде на визнання бойовиків

На ці питання важко знайти відповіді, але в Росії й не збираються це робити. Тут просто заперечують будь-які проблеми. Усе розв'язують традиційно – зомбуванням молоді патріотизмом, як у "совєтах".

Пропагандистські організації замість роботи

Донецькі пропагандисти кажуть, що нині в таких організаціях, як "Молода Республіка", "Юнармія", "Народна дружина", Молодіжний парламент та Центр молодіжної дипломатії "Легатус" сумарно перебувають близько 17 тисяч осіб. У віці від 14 до 35 років.

Повний випуск програми InfoНаступ: дивіться відео

"Саме ця талановита та амбітна молодь зараз вчиться керувати молодіжними структурами, щоб уже завтра керувати державою. Такого, як у нас ви не знайдете ніде", – певні колаборанти.

Авжеж не знайдемо. Ніхто у світі більше не знайде. Управляти псевдореспублікою якась примарна перспектива.

Пушилін не бачить низьких зарплат

Хоча це хоча б якась робота, бо з працевлаштуванням в "республіках" теж біда. Якщо ти "машинист-обходчик по турбинному оборудованию" або "машинист-обходчик по котельному оборудованию"можна отримати майже 24 тисяч рублей, тобто близько 9 тисяч гривень.

Зауважте! Це найвища заробітна плата, яка є на сайті Центру зайнятості псевдореспубліки. Проте глава окупованої території Донеччини твердо вірить у кар'єрне зростання у невизнаній республіці.

"Нині як ніколи, в освічених молодих людей з'явився безпрецедентний шанс використати можливості соціальних ліфтів. Я точно знаю і пам'ятаю, що такого, як зараз, не було ніколи", – вважає Денис Пушилін.



Ватажок бойовиків на Донеччині бреше про успіх для молоді / Фото "Патріот Донбасу"

Ага, Моторола вже цим соціальним ліфтом скористався. Загалом цікаво про які можливості він говорить? Може, хіба що про можливість зростання "русского мира" в головах покоління, що підростає.

Ідеологічна обробка з дитсадка та школи

У Росії не шкодують коштів на проведення ідеологічних репресій. Московія цілеспрямовано готує нове покоління, що ненавидітиме Україну. Політизація молоді тісно пов'язана з процесами мілітаризації дітей на окупованій частині Донбасу.

У псевдореспубліках малеча, починаючи з дитячого садочку, піддається ідеологічній обробці. У школі це явище лише загострюється.

На окупованій території Донеччини виховання молоді наповнене особливим значенням. З розумінням того, що тільки так ми зможемо вберегти себе.

Так, без масового впливу на свідомість навряд ви б мали результати. Тепер у школах "республіки" з'явилися такі предмети, як:

основи духовно-моральної культури народів ДНР;

Росія у світі.

Також сюди вже завезли нові підручники з історії "З чого починається Батьківщина". Словом, на форумі обговорили все, що може хвилювати не молодь Донбасу, а Росію та її окультні погляди на виховання поколінь, що підростають.

"Міжнародні партнери" для студентів з Росії

"Що чекає молодь у 2022 році? Через 9 годин загального часу роботи майданчиків розглянули питання щодо: спортивно-патріотичного, медійного, суспільно-політичного, добровольчого, студентського напрямку", – лунає з сепаратистських ЗМІ.

Цікаво кого із замовників вони запросили на студентські напрями. Точно, представників із Московії. Вони звичайно не забарилися з перспективними напрямками.

"Міжнародні аграрні початківці фермери, студентський марафон агропрофіль. Є у нас майстерня розвитку сільських територій навіть. Тобто, максимально широкий спектр варіантів співпраці", – сказав віцеголова загальноросійської молодіжної громадської організації "Російський союз молоді".

Покоління, яке виросло під час війни

Страшно те, що війна вже триває 8 років. Тут мовиться не про те, що виросло ціле покоління, яке Донецьк без війни не бачило. Хоча це дійсно трагічно.

Говориться про молодь, яка на той момент була підлітками. Вони роками навчалися в українських школах, а потім їх світогляд почали кардинально змінювати. Лише уявіть. Діти віком від 13 – 18 років.

До слова Лише ідіоти хочуть жити при "русском мире", – Цимбалюк

Хоча, враховуючи точковість ударної сили московитської пропаганди, мовиться про значно ширшу вікову категорію, зважаючи на подібні діалоги в ефірах:

– Молодь Донбасу вже фактично протягом 8 років живе в умовах громадянської війни. Скільки вам було років, коли почалася війна?

– Мені було 19 років. Якоїсь миті навіть не віриться, що живемо дійсно в умовах війни.

– Як ви розуміли у 19 років, що таке війна і зараз уже у більш свідомому віці?

– Тільки в такі моменти починаєш відчувати, що напевно відчували наші бабусі, дідусі, коли була Друга світова війна.

Цей хлопець яскравий приклад вихованця режиму російської окупації. 8 років впливу на його свідомість створили з нього "главу громадської організації "Молода республика". Ось він уже в кабінеті, де на стіні висить портрет так званого голови псевдореспубліки.

"У межах нашої організації з'явилися нові напрямки – історико-політичний та спортивно-патріотичний. Ось формуємо виходячи із запитів молоді у містах республіки. Ось, що молодь хоче, те ми й намагаємося їм дати", – наголосив він.

Підлітки не з підконтрольних ЗМІ мають іншу думку

Щось мені підказує, що все ж не ті запити до вас дійшли. "Я вважаю, що це правильно. Приділили час молоді. Це дуже важливо. Хочеться багато якихось таких, щоб ми там гуляли-танцювали. Такі заходи хочеться", – зазначають підлітки з вулиць.

Та відкрийте їм уже ту дискотеку. Нащо цілі форуми влаштовувати? Забула, тут же проблеми молоді розв'язують спортивно-патротичні заходи. Ну окей, а що робити з такою молоддю?

"Весь транспорт був для нас засобом пересування. Величезний аеропорт та новий залізничний вокзал, звідки була велика, просто нереально велика розв'язка у всі країни. У тебе був доступ до будь-якої точки світу. Головне, щоб у тебе були документи та якісь фінанси. Нині цього немає", – зауважує один із підлітків псевдореспубліки.

Не хочеться сісти за образу почуття вірян, – підлітки

Інший уже каже, що йому б хотілося повернення в Україну. "Чи якась взаємодія у будь-якій формі. Оскільки для мене закони та становище України є кращим, аніж Росія. Там якось дихається легше. Не хочеться сісти за образу почуттів вірян або те, що я щось не так сказав у соцмережах", – додав він.

Здається, що залишилася ще люди з критичним усвідомленням ситуації в Донецьку. Погодьтеся, рік молоді в "республіці" звучить ніби передвиборча кампанія з впровадження ще більше ідеології "русского мира".

Цікаво Кулеба виключає особливий статус для Донбасу на умовах Росії

Шкода, що вже 8 років підряд діти ОРДЛО постійно беруть участь у вшануванні пам'яті загиблих бойовиків, у відкритті пам'ятників учасникам незаконних бандформувань, в акціях, присвячених "захисникам", у мітингу з нагоди так званого "Дня державного прапора", акціях та флешмобах.

Потім же продовжують просування імперських амбіцій, які підтримуватимуть будь-які дії Росії.