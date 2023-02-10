"Все проблемы преодолеем": что Путин будет врать об экономике России на экстренном обращении

Владимир Путин готовит экстренное обращение к россиянам, будет говорить об "СВО" и стремительно катящейся вниз экономике. Конечно, все снова услышат, что "Россия справится с проблемами". Что будет врать Путину о российской экономике – читайте в статье.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Виргинский. Он отметил, что Путин говорит об экономике России последние несколько дней.

К теме Путину нужно перекрыть 2 "праздника": о чем диктатор будет говорить на федеральном собрании 22 февраля

По его словам, не сложно спрогнозировать все, что будет говорить глава Кремля.

Как и любой политик, он будет "рисовать" большие победы для России при великом лидере и будет обещать населению, что социальные выплаты не пострадают, процент по ипотеке будет низкий, а детей надо рожать,

– предположил Вигиринский.

Политолог привел несколько тезисов, которые следует ожидать от Путина:

"Экономика должна перестроиться в условиях даже не кризиса, а "новых вызовов" и выйти на новый уровень. Для этого государство делает все".

Более того – скажет, что "в России не такие убытки, как это "рисовали", экономика не демонстрирует такого спада, который анонсировали раньше, а это значит, что мы сильны".

"Мы планируем выйти на рост и тогда, когда по всему миру процентные ставки по кредитам Центробанка растут, российский банк устойчиво держит эту планку".

"Ипотека будет расти, логистика будет расти, а наши новые партнеры и пути на Восток – в направлении Центральной Азии – откроют для нас новые возможности".

"9 процентов компаний, покинувших рынок России, оставили по себе "приятный след", в котором теперь могут развиваться российские предприятия, занимать новые ниши".

А еще скажет, что "в марте они повысят обложение стоимости нефти для экспортеров. Этим и планируют преодолеть дефицит российского бюджета".

То есть в целом Путин будет говорить о кризисе, но его будут подавать под своим "соусом потенциальных побед", которые может получить экономика. Ведь "она проявила свою стойкость, потому что не упала". А то, что есть временные проблемы с дефицитом бюджета, их преодолеют,

– подытожил Вигиринский.

Вигиринский об экстренном обращении Путина к россиянам: видео

К слову, доходы России от энергоносителей упали почти вдвое. Сочетание этого с ростом расходов на ведение войны в Украине приводит к большим экономическим убыткам.

Издание Bloomberg сообщает, что дефицит бюджета России в январе составил около 50 процентов – а это 25 миллиардов долларов. Это произошло из-за санкций на энергоносители.