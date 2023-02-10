Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Віргінський. Він зазначив, що Путін говорить про економіку Росії останні кілька днів.

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За його словами, не складно спрогнозувати все, що буде говорити глава Кремля.

Як і будь-який політик, він буде "малювати" великі перемоги для Росії при великому лідеру і обіцятиме населенню, що соціальні виплати не постраждають, відсоток по іпотеці буде низький, а дітей треба народжувати,

– припустив Вігірінський.

Політолог навів кілька тез, який варто очікувати від Путіна:

"Економіка повинна перелаштуватися в умовах навіть не кризи, а "нових викликів" та вийти на новий рівень. Для цього держава робить все".

Більше того – скаже, що "в Росії не такі збитки, як це "малювали", економіка не демонструє такого спаду, який анонсували раніше, а це значить, що ми сильні".

"Ми плануємо вийти на зростання і тоді, коли в усьому світі відсоткові ставки по кредитах Центробанку зростають, російський банк стійко тримає цю планку".

"Іпотека буде зростати, логістика буде зростати, а наші нові партнери та шляхи на Схід – в напрямку центральної Азії – відкриють для нас нові можливості".

"9 відсотків компаній, які покинули ринок Росії, залишили по собі "приємний слід", в якому тепер можуть розвиватися російські підприємства, займати нові ніші".

А ще скаже, що "в березні вони підвищать оподаткування вартості нафти для експортерів. Цим і планують подолати дефіцит російського бюджету".

Тобто в цілому Путін буде говорити про кризу, але її подаватимуть під своїм "соусом потенційних перемог", які може отримати економіка. Адже "вона проявила свою стійкість, бо не впала". А те, що є тимчасові проблеми з дефіцитом бюджету, їх подолають,

– підсумував Вігірінський.

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До слова, доходи Росії від енергоносіїв впали майже вдвічі. Поєднання цього зі зростанням витрат на ведення війни в Україні призводить до великих економічних збитків.

Видання Bloomberg повідомляє, що дефіцит бюджету Росії в січні становив близько 50 відсотків – а це 25 мільярдів доларів. Це сталося через санкції на енергоносії.