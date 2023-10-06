Путин готовит основу для визита в Китай

Путин во время Валдайского форума повторил многие свои стандартные тезисы, к которым все уже привыкли. Но было несколько новых сознательно срежиссированных моментов.

Путин ищет лучший общий язык с Китаем

Во-первых, повышение ставок в сфере стратегических вооружений. Разговоры об испытаниях ракеты с ядерным двигателем, о постановке на вооружение новой ракеты "Сармат".

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Главное – специально подготовленные вопросы о пределах использования российского ядерного оружия и его возможных испытаний, чего уже давно не происходило.

Идея ясна – показать, что в погоне стратегических вооружений Россия не проиграет. Более того, это вопрос, о котором Западу с ней нужно договариваться, иначе придется договариваться потом еще и параллельно с Китаем.

Во-вторых, 6 вымышленных принципов будущего мирового порядка, подозрительно напоминающих некоторые китайские предложения. Это очевидно является подготовкой к китайскому визиту Владимира Путина и попыткой найти лучший общий язык с Китаем. Затем Путин прямым текстом говорит, что все "причастные" должны договариваться. То есть он за договорняк, который без него невозможен, о чем и так всем известно.

Кремль готовится предложить Западу новую сделку

В-третьих, он снова вбросил идею, что Россия против членства Украины в НАТО, но вроде бы не против членства в Европейском Союзе, который он называет Европейским экономическим обществом не просто так. Я всегда пытался объяснить нашим друзьям, что для Путина красной линией является любое движение Украины на Запад, ведь это фундаментально противоречит идеологии его режима. Он сделает все возможное, чтобы разрушить и это движение, и саму Украину.

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2013 год мы все прекрасно помним. Путин предлагает Западу новую сделку: не трогайте меня, я не буду трогать вас, договаривайтесь со мной о стратегических вооружениях и никакого НАТО для Украины, а перспективу членства в ЕС можете декларировать – все равно у вас ничего не получится. Ну это так, если совсем упрощенно.

Не факт, что никто на Западе не поведется начать дискуссию.

Наша задача – и это серьезно – показать, что это ведет в никуда и серые зоны безопасности взорвутся. Раньше, чем позже. Путин говорит, что эта война не о территориях. Запад, конечно, расположен по другую сторону, но его часть также, хотя по совсем другой перспективе, не считает, что территория является главным вопросом. Хотя мы и не услышим об этом в публичных заявлениях.

Путин ощущает момент, когда возникают новые вызовы, связанные с помощью и западной солидарностью. Не допустить, чтобы он этот момент использовал – одна из наших главных задач.