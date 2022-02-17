Президент государства-агрессора Владимир Путин готовит послание к Федеральному собранию. Пока неизвестно, о каких темах он будет говорить, однако накануне Путину передали обращение о признании боевиков на Донбассе.

Путин 17 февраля начал совещание с правительством. Таких собраний, по его словам, будет несколько. Для начала кремлевский политик собрался сделать анализ общей макроэкономической картины.

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Мы начинаем серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию. Это большая комплексная и подробная работа,

– заявил Путин.

Путин должен объявить те решения, которые готовят. Хочет проанализировать влияние на экономику государственных проектов и программ, а также новых инициатив.

Путину передали обращение о признании боевиков

В России хотят официально признать фейковые республики на Донбассе. Сначала это предложили коммунисты, а затем поддержали представители путинской партии "Единая Россия".

Уже 15 февраля Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о "легитимизации" боевиков.

В Кремле заверили, что Путин "принял" соответствующее обращение, хотя официального ответа еще не дал.

В Трехсторонней контактной группе созывают внеочередные консультации, учитывая действия России.

Украина обратилась к Совбезу ООН по этому вопросу, поскольку признание боевиков – это грубое нарушение минских соглашений, фактически это может означать выход России из договоренностей.

Предыдущее обращение Путина

Владимир Путин 21 апреля уже выступал с речью к Федеральному собранию. Конечно, говорил об Украине, но ни слова не сказал о тогдашней эскалации ситуации на Донбассе и стягивании российских войск к украинским границам.

Глава Кремля вспомнил об экс-президенте Викторе Януковиче. Мол, и Лукашенко, и Януковича одно время хотели убить.

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