Путин готовит Россию к "войне, которая никогда не закончится": Guardian рассказал, что об этом свидетельствует

В России готовятся, что война будет длиться долго. Риторика оккупантов резко изменилась. Особенно это заметно во время выступлений диктатора Путина.

Издание приводит разговор, состоявшийся в конце декабря в квартире высокопоставленного российского чиновника. Среди гостей были представители культурной и политической элиты России.

Кстати говоря Путин понимает, что поражение в Украине – это его смерть: как диктатор пытается предотвратить это

Спикер Путина Дмитрий Песков тогда сказал, что все будет гораздо хуже, чем ожидают гости. Война занимает много времени.

Россиян готовят к затяжному конфликту

Через год после начала вторжения, которое, согласно российским планам, должно было занять несколько недель, правительство Путина настраивает общество на войну с Западом. Оккупанты уже готовят почву для многолетнего конфликта. К примеру, выступая перед рабочими авиационного завода в Бурятии, Путин снова назвал войну экзистенциальной "битвой за выживание" России.

Политолог Максима Трудолюбов обратил внимание на другие последние речи диктатора, в которых российский лидер все чаще говорит о "вечной войне" с Западом.

Путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Война не имеет ни четкого начала, ни предполагаемого конца,

– говорит Трудолюбов.

Один западный дипломат в Москве описал послание Путина в феврале как подготовку российской общественности к "войне, которая никогда не закончится". Похоже, диктатор не может принять поражение, потому что вообще не понимает, как проигрывать.

Где обещанное наступление оккупантов

Сначала россияне рассчитывали, что конфликт продлится всего несколько недель, а потом можно будет объявить победу. Когда этот план провалился, Россия угрожала после призыва 300 тысяч бойцов прошлой осенью осуществить новое масштабное наступление.

Однако американский военный эксперт Роб Ли объясняет, что у России просто нет возможностей для большого наступления. Менее 10% российской армии в Украине способны к наступательным операциям, а большинство войск составляют призывники с ограниченной подготовкой.

Несмотря на это, в марте на западе в Москве прозвучало ужасающее послание. Глава российского МИД заявил, что они "видят нацизм" в европейских странах. Это тоже своеобразный "звоночек" затяжного конфликта.