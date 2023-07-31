Путин готовится к большей и продолжительной войне, – FT

Российский диктатор Владимир Путин готовится к большей и продолжительной войне. На это указывают последние принимаемые им решения и действия.

Об этом пишет директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев. По его словам, на это указывают изменения, которые одобрил Путин закон о мобилизации в России.

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Законодательство, позволяющее Кремлю посылать на войну еще сотни тысяч человек, свидетельствует о печальной правде: Владимир Путин не ищет выхода из своей катастрофической войны в Украине, а готовится к еще большей войне,

– отмечает Габуев.

. По новому законодательству России, правительство может присылать повестки такому количеству пожелающих мужчин. Возраст призыва был увеличен с 27 до 30 лет. Более того, как только получатель повестки получит электронное призывное сообщение, границы России для него будут закрытыми.

Габуев отметил, что, несмотря на давление санкций, постепенное отвоевание оккупированных территорий Силами обороны Украины и внутренние конфликты в Кремле, Путин считает, что сможет вести длительную войну.

Кремль сохраняет свой военный бюджет благодаря прибылям от продажи энергоносителей за прошлый год и гибкости российских экспортеров, нашедших новых клиентов в Китае,

– пишет аналитик.

По мнению Габуева, если давление на бюджет России усилится, центральный банк может принять решение о девальвации рубля. Это облегчит выплаты солдатам, сотрудникам оборонной промышленности и спецслужбам. Также поможет удерживать российскую элиту и общественность под давлением, что позволит Путину сохранять свой политический курс.

Путин хочет мобилизовать как можно больше людей

Аналитик считает, что главной задачей для России является мобилизация как можно большего количества людей, вооружить их, научить и отправить воевать.

Параллельная тактика, используемая Кремлем, заключается в подавлении экономики Украины с целью лишить Киев всех источников поступлений, ведь украинский бюджет зависит от жизнеобеспечения западных союзников.

По словам аналитика, именно поэтому Москва вышла из "зернового соглашения" и нанесла массированных авиаударов по портам, чтобы уничтожить возможность возобновления сделки.

Кремль верит, что восстановление российской армии и уничтожение украинской экономики приведет к росту разочарования Запада и снижению материальной поддержки Киева,

– пишет автор.

А чтобы ускорить этот процесс и сломать волю Запада, Россия угрожает эскалацией, включая распространение конфликта на территорию НАТО из-за боевиков ПВК Вагнера в Беларуси.

Аналитик подчеркнул, что пока Путин будет оставаться у власти, Россия будет направлять все свои ресурсы на идею полной оккупации Украины.