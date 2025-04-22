Риторика Путина относительно войны изменилась: это может указывать на начало интересного процесса

Владимир Путин заговорил о так называемых героях России, которые воевали в Украине. Кремлевский диктатор предлагает, чтобы их именами называли улицы и школы в стране. Такие заявления могут указывать на изменение риторики.

Это похоже на развертывание большой медийной кампании, в частности итогов российско-украинской войны. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что выглядит, как будто российские власти определяют определенный горизонт, когда надо будет говорить, что стоит прекращать войну в Украине и двигаться в другом направлении.

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Риторика Путина изменилась

Иван Ступак подчеркнул, что, по инициативе Кремля, в конце 2024 года российское управление внутренней политики проводило тренинги для местных органов власти, чтобы там понимали, как должны вести себя с так называемыми ветеранами СВО.

Это были не разовые учения. В России их проводили довольно регулярно. Кроме того, были указания, что те, кто отслужил должны занимать какие-то высокие должности,

– сказал он.

Однако на самом деле таким людям дают избранные позиции в каких-то региональных думах. О большем и не говорится.

Интересно. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что в Кремле серьезно рассматривают возможность завершения так называемой "спецоперации". Такой шаг могут приурочить к символической дате – 9 мая. По его словам, Путин стремится собрать в тот день иностранных лидеров, чтобы продемонстрировать якобы международную поддержку, а также сформировать иллюзию победы.

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что высокие провластные должности так называемые ветераны СВО никогда не смогут занять. Все потому, что это деньги и влияние, а в Кремле никто этим не хочет делиться.