Увеличивают армию еще более чем на 100 тысяч солдат: Зеленский предупредил, к чему готовится Путин

Россия готовится не к миру, а продолжение ведения войны. Так, российский диктатор Владимир Путин увеличивает состав оккупационной армии еще более чем на 100 тысяч солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Важно Кремль продолжает информационную операцию, чтобы скрыть влияние войны на экономику России, – ISW

Путин готовится к продолжению войны

Президент Украины подчеркнул, что Путин не готовится к переговорам или к мирному урегулированию войны. Наоборот – российский диктатор увеличивает численность армии, чтобы продолжать боевые действия.

Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще на более 100 тысяч солдат,

– заявил Зеленский.

Кроме того, россияне создают новые дивизии и развивают новые военные производства. Зеленский отметил, что, очевидно, будет и в дальнейшем расширяться сотрудничество Кремля с Северной Кореей.

"К сожалению, современные технологии – технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии", – отметил президент Украины.

Зеленский, что все партнеры должны знать об истинных намерениях российского диктатора, а также должны видеть это. Зеленский отметил, что соответствующую информацию готовы передать союзникам.

По словам Зеленского, сейчас по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация.