Профессор международной политики Института Клинтона при Университетском колледже Дублина Скотт Лукас в интервью 24 Каналу проанализировал противоречивые сигналы из Вашингтона в отношении России и Украины, в частности, возможный раскол внутри команды Дональда Трампа и различные подходы к давлению на Кремль.

Он также оценил, почему Москва может делать ставку на зимние удары по Украине вместо масштабного наземного наступления, как на ее расчеты влияют экономические проблемы и ограниченная мобилизация, а также что означает операция "Вивальди" для ситуации на фронте.

Новые сигналы из Вашингтона и раскол в команде Трампа

Начнем с новых идей в Белом доме относительно завершения войны России против Украины. Представитель Трампа Джон Коллис продвигает план, согласно которому Россия освободит политических заключенных в обмен на ослабление санкций США. Дмитрий Песков уже заявил, что это неправда, потому что, цитирую, "в России нет политических заключенных". Так каково ваше мнение по поводу этой идеи? Может ли она получить больше поддержки в ближайшем окружении Трампа?

Я думаю, что это очень странная история. США только что приняли законопроект об ужесточении санкций против России и введении 100-процентной пошлины на товары основных клиентов России, а теперь вдруг может появиться идея о снятии санкций ради освобождения политических заключенных. Это означает, что нужно обратить внимание на раскол в администрации Трампа.

Есть фракция, сформировавшаяся вокруг спецслужб и ответственных чиновников. Мы уже говорили об этом, когда обсуждали Джона Ретклиффа, директора ЦРУ, который ездил в Москву в августе и через местных руководителей разведки передал Владимиру Путину сигнал: тебе нужно остановить это вторжение, потому что ты не побеждаешь.

В США есть чиновники в разведке, армии, Госдепартаменте и финансовых структурах, которые считают, что Украину следует защищать, а Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня на текущих линиях фронта. Но есть и другая фракция, о которой мы давно знаем.

Она заявляет: приоритет не в том, что Россия сделала в Украине, не в захвате территорий, не в массовых убийствах и не в военных преступлениях, а в том, можно ли заключить экономическое соглашение или соглашения с россиянами.

Интервью Скотта Лукаса о планах России и угрозах для Украины: смотрите видео

Ключевой фигурой в этой второй логике стал девелопер Стив Виткофф, которого Кремль начал "обрабатывать" еще с весны 2025 года. После того как в Кремле составили психологический портрет чиновников администрации Трампа, Виткоффа начали убеждать через главного финансового советника Путина Кирилла Дмитриева.

И это важно: после встречи президента Зеленского с Дональдом Трампом в ООН и после контактов украинцев с американскими чиновниками на полях Генассамблеи Кремль отправил Дмитриева на переговоры с американцами в прошлую среду.

Хотя имена американских чиновников не назывались, вполне вероятно, что Виткофф был среди них. И здесь возникает вопрос: кому пришла в голову идея об отмене санкций в обмен на политических заключенных? Особенно учитывая, что в Кремле говорят: "У нас нет политзаключенных".

Я подозреваю, что такие люди, как Виткофф или Джон Коул, главный эмиссар по вопросам переговоров о политзаключенных, просто подкинули эту идею.

Это напоминает идею, появившуюся несколько недель назад, о том, что США могли бы начать закупать калийные удобрения в Беларуси, несмотря на санкции из-за ее близости к действиям России и вторжению. На данный момент я не думаю, что это предложение продвинется дальше.

Фундаментальная проблема заключается в том, что фракция Виткоффа или фракция Ретклиффа – обе по разным причинам – стремятся к встрече на высоком уровне между Украиной, Россией и США.

Речь идет о переговорах о встрече Путина, Зеленского и Трампа. Но пока Кремль не готов к такой встрече, по крайней мере не готов проводить ее где-либо, кроме Москвы, дело с места не сдвинется. А это означает, что российскому вторжению не будет конца.

Не будет прекращения огня на нынешней линии фронта, но и не будет никаких экономических соглашений между США и Россией. Потому что, какой бы плохой ни была администрация Трампа, начало экономических соглашений с россиянами до окончания вторжения выглядело бы очень и очень плохо, особенно для подавляющего большинства американцев, которые до сих пор верят в поддержку Украины в этой войне.

Российская экономика может рухнуть

Давайте также осветим еще одну историю о визите директора ЦРУ в Москву 31 августа. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ретклифф предупредил Москву, что российская экономика может рухнуть, как это произошло с Советским Союзом в конце Холодной войны, если война будет продолжаться. Как оценить это экономическое послание и может ли оно повлиять на расчеты Путина?

Вскоре после миссии Джона Ретклиффа в Москву официальные лица США сообщили об этом СМИ. Публично они этого не говорили, но через СМИ слили информацию о том, что Ретклифф предупредил об экономических последствиях вторжения. Он также предупредил, что Россия не добивается военного прорыва.

Все это – часть одного послания Путину: вам действительно стоит остановиться сейчас. Вам действительно стоит остановиться и начать настоящие переговоры.

Я думаю, это оказывает определенный эффект, особенно когда появились последующие сообщения от людей в России, от бизнес-элиты, которые осознали: сколько лет мы потратили впустую на это вторжение в Украину и сколько еще времени потеряем из-за серьезных экономических проблем, с которыми сталкивается Россия?

Но заставит ли это Путина остановить вторжение? Вот в чем проблема. Кремль рассчитывает, что им просто нужна эта зима, чтобы сломить Украину. Просто нужна эта зима, чтобы сломить ее авиаударами, вывести из строя энергетическую инфраструктуру и другую инфраструктуру, например телекоммуникации, а затем гражданское население начнет давить на правительство, чтобы оно остановилось.

Я думаю, что это предположение ошибочно. И мы увидим, что оно ошибочно. Но из-за того, что они так думают, им можно говорить о стремительном дефиците бюджета, о том, что ВВП не растет, об относительно высокой инфляции и высоких процентных ставках, о стремительных потерях на поле боя и о контрнаступлениях Украины.

Все это не помешает им пройти через эту зиму и дальше, до весны 2027 года, пытаясь заставить Украину сдаться, а не прекратить вторжение.

Зимний террор против Киева и гонка ПВО

Россия усилила зимний террор против Киева, совершая атаки на энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и учебные заведения новыми реактивными беспилотниками, против которых не хватает специального оружия. Жители столицы находятся в постоянном страхе, а ситуация перед зимой становится критической. Чего ожидать в ближайшие месяцы и появятся ли у Украины специальные дроны и другие эффективные меры для противодействия этим новым угрозам?

Прежде всего, я думаю, что вы – лучший свидетель, чем я, потому что вы находитесь в Киеве и вынуждены через это проходить. Поэтому мои наилучшие пожелания вам и всем, кто вынужден сталкиваться с этим террором.

Вы начали с главного: произошел прогресс в технологиях российских беспилотников. Раньше мы говорили о Shahed, иранских дронах, но Россия поработала над этой конструкцией и технологиями, и они разработали реактивные дроны, которые значительно быстрее и мощнее.

Если раньше речь шла о стаях дронов, которые пытались поразить цель и часто вынуждены были кружить над ней или зависать, то теперь достаточно всего одного дрона, который быстро попадает в цель.

И это фундаментально важно сказать откровенно: некоторые из этих дронов не попадают в энергетическую инфраструктуру. И они точно не попадают в военные объекты. Национальная академия наук не находится рядом ни с одним военным объектом.

Нет ни одной причины наносить по ней удары. Школа, по которой сегодня утром нанесли удар в Киеве, также не находится вблизи военных объектов. Следовательно, россияне выбирают цели, потому что атакуют украинскую культуру. Они атакуют самих украинцев.

Существуют ли меры противодействия этому террору, равно как и атакам на энергетическую инфраструктуру? Думаю, если собрать все заявления правительства Зеленского и его партнеров, становится понятно: они знают, что нужно спешить, чтобы получить более эффективную противовоздушную оборону. Если у врага более быстрые и мощные дроны, у вас должны быть лучшие перехватчики. А мы знаем, что уже наблюдается дефицит перехватчиков.

Итак, это гонка со временем. Я не думаю, что вопрос в том, можно ли остановить все российские атаки, а в том, насколько их можно ограничить и сдержать. И я не могу дать вам точный ответ на это, и не думаю, что кто-то может. Все понимают, что эта зима, на мой взгляд, станет, пожалуй, самым важным этапом с начала вторжения.

Но я могу сказать другое: я видел, как украинский народ проявлял стойкость во время огромных испытаний и атак, которые продолжаются уже почти 5 лет. Мы видели времена массовых убийств и массированных атак, но воля Украины не была сломлена. Думаю, если вы переживете эту зиму, Россия уже сделает свой лучший и последний выстрел.

Поэтому задача не только в том, чтобы ограничить эти атаки и минимизировать ущерб зимой, но и в том, чтобы показать Кремлю раз и навсегда: вы не можете победить. А весной можно будет говорить о содержательных переговорах, чтобы наконец добиться длительного прекращения огня.

Одностороннее прекращение ударов и торг вокруг НПЗ

Сейчас, честно говоря, кажется, что у нас одностороннее прекращение огня. Похоже, Украина перестала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Зеленского уменьшить интенсивность атак, и тот согласился. Российские СМИ обратили на это внимание, а последний зафиксированный удар по российскому НПЗ был 26 числа, когда Ильский НПЗ в Краснодарском крае загорелся. С тех пор целями якобы были лишь две нефтебазы. Действительно ли Украина согласилась на это одностороннее прекращение огня и что это дает Трампу?

Президент Зеленский сегодня утром сообщил, что ночью был поражен нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области, к юго-востоку от Москвы.

Думаю, вы видели, что во время Генассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке, пока шли переговоры с участием Трампа, Украина ограничила удары по НПЗ, поскольку было непонятно, как отреагирует Трамп и насколько плохо все может обернуться. А затем в этот период появилась та самая инициатива: можно ли возобновить переговоры между Украиной, США и Россией.

Когда становится ясно, что Россия отвергает переговоры, я думаю, вы видите, как Украина возобновляет атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Вы правильно это заметили: кто может обвинять Украину в контратаках, когда Россия усиливает свои удары, пытаясь заставить Киев капитулировать?

Иными словами, Украина проводит калибровку как с военной точки зрения, так и в политическом плане, чтобы поддерживать контакты с теми официальными лицами в США, которые на ее стороне, и противостоять тем, кто поддерживает Кремль.

Поэтому так, я думаю, что в последние дни они действовали осторожно с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, но ожидаю, что удары усилятся в ближайшие недели, если не будет признаков того, что Россия хочет вести переговоры.

Операция "Вивальди" и положение российских войск

Украинские силы проводят успешную контрнаступательную операцию "Вивальди" на Лиманском направлении, в рамках которой уже вернули под контроль 176 квадратных километров территории. Этот успех вызвал волну критики среди российских "военкоров", которые обвиняют свое командование во лжи и признают продвижение ВСУ. Как вы оцениваете стратегическое значение этой операции и в каком положении сейчас оказались российские войска на этом участке фронта?

Во-первых, иногда лучше не объявлять о своих контрнаступлениях заранее. Мы видели неудачи 2023 года. Но здесь мы имеем, хотя и значительно более ограниченную операцию, которая, как вы отметили, продвинулась примерно на 170 квадратных километров, или около 60 квадратных миль, если я не ошибаюсь.

Это также опровергло российский нарратив о том, что они непрерывно продвигались по этой части Донецкой области и вблизи Луганской области. Вы, возможно, помните, как россияне говорили: "О, мы взяли это село. Мы взяли это село". А потом украинские военные командиры на местах говорят: "Ну нет, это территория под нашим контролем. Сейчас мы контролируем это".

Что интересно сейчас, так это то, что это контрнаступление продолжается уже некоторое время, и мы не видим признаков российского контрнаступления, которое могло бы изменить ситуацию. Россия продолжает атаковать другие участки фронта на Донбассе в Донецкой области.

Во время операции "Вивальди" российские военные сдавались в плен / скриншот

Константиновка – вопрос о том, кто будет контролировать ее через несколько месяцев. Возникает вопрос о так называемой "серой зоне", которая там образовалась. Поэтому линия фронта несколько изменчива.

Это вовсе не означает, что какая-то из сторон побеждает, но это фактически линия фронта без решающего результата. И я думаю, это подтверждает мнение, что Россия перейдет к воздушным ударам, чтобы попытаться провести атаку.

Что было очень интересно на этой неделе, так это то, что даже в разгар украинского наступления в рамках операции "Вивальди" россияне указывают на то, что собираются продолжать "Вивальди 2.0". Так что, знаете, готовьтесь к этому.

Владимир Путин объявил о призыве 15 500 военнослужащих на фронт. Мы ожидали, что он может мобилизовать до 300 000 россиян. Однако он мобилизовал лишь 15 500. Этого едва хватит, чтобы покрыть несколько дней их потерь на линии фронта.

Я могу только предполагать. Нужно заглянуть в голову Владимиру Путину, но сигналы указывают на то, что Россия больше не будет пытаться добиться решающего прорыва на суше. Они просто будут пытаться удержать свои позиции.

Помните, что Украина также продвигалась на южном фронте, в частности в Запорожской области, несколько месяцев назад. И Украина удерживает свои позиции на суше, в то время как главный штурм, главное наступление происходит в воздухе.

Мобилизация в России и страх внутренней реакции

Профессор Лукас, давайте также обсудим ваше заявление относительно этой мобилизационной кампании в России. У нас была информация от президента Зеленского о 100 000 – 300 000 возможных российских призывников, которых готовят и отправляют на фронт. Но мы получили лишь 10 000 и, вероятно, от 8 до 10 000 северокорейских солдат. Что это означает? Боится ли Путин проводить частичную или полномасштабную мобилизацию и просто продолжает действовать с такими цифрами, чтобы обезопасить себя на внутреннем политическом фронте?

Я уверен, что это один из факторов. Помните, что во время мобилизации 2022 года, которая стала самой масштабной после начала войны, примерно в то время, когда Путин объявил об аннексии четырех украинских регионов, около 600 000 россиян покинули страну.

Многие из них были мужчинами, и это вполне ожидаемо – они бежали, пока их не успели мобилизовать в вооруженные силы.

Я думаю, что если Путин поступит так же и на этот раз, учитывая, что война длится уже более четырех с половиной лет и нет никаких признаков скорой победы, мы снова увидим массовое бегство людей из страны.

Мы также говорили здесь о том, что Россия пытается найти стимулы, чтобы отправить людей на линию фронта, отчасти из-за экономических проблем, с которыми она сталкивается, а отчасти потому, что люди просто не видят в этом смысла с точки зрения победы.

И если подвести итог: хотя в этом году было четыреволны мобилизации, то есть это была не только одна волна по 15 000 человек, Россия, на мой взгляд, не демонстрирует признаков того, что собирается приложить большие усилия на суше, чтобы сломить Украину.

Другими словами, Путин не согласится на прекращение огня. Он не скажет: "О, это все, мы остановимся на том, что имеем". Он будет политически пытаться захватить остальную часть Донецкой области, но в военном плане авиаудары теперь становятся главной надеждой России на то, чтобы заставить Украину сдаться.

День защитников и защитниц и человеческое измерение войны

Давайте также коснуться сегодняшнего дня, ведь в Украине мы отмечаем День защитников и защитниц. Какое ваше послание Вооруженным силам Украины, украинским солдатам, военнослужащим и украинскому народу сегодня?

Знаете, здесь, в Уиклоу, в Ирландии, к югу от Дублина, нам может казаться, что мы очень далеки от Украины, но так сложилось, что многие украинцы сразу после начала войны приехали сюда, в Уиклоу, и это были преимущественно женщины и дети. Я вижу их довольно часто, мы здороваемся в городе, особенно на нашей тропинке вдоль скал у маяка Виклоу.

И каждый раз, когда я встречаю этих людей и просто выражаю им свое вежливое уважение, я думаю о том, что эти женщины оставили партнера, который вполне может быть на передовой. Эти дети – это их родители на передовой. Или в некоторых случаях на передовой будут матери. На передовой будут жены.

Я знаю, что мы будем слышать истории о том, что некоторые люди не хотят мобилизации, и это можно понять. Это будет раздуваться кремлевскими СМИ, будто сопротивление в Украине рушится. Но отбросим это в сторону и вернемся к человеческому измерению этой ситуации.

То, что страна с населением 40–45 миллионов противостоит гораздо более крупной стране, второй по мощности армии в мире, как считалось, которая должна была сдаться через 10 дней, – это уже само по себе невероятно.

То, что нашлось достаточно мужчин и женщин, которые сказали: мы не хотим этого для нашей страны, мы не хотим просто стать частью какой-то большой России, мы не хотим отказываться от нашей нации, суверенитета, культуры и наследия, – это чрезвычайно важно.

Мы слишком долго ждали – десятилетиями, а в каком-то смысле и столетиями, – прежде чем обрели независимость в 1991 году. И хотя Украина далеко не идеальная страна – ни одна страна не идеальна – мы хотим сами выбирать, как строить наше государство, как добиваться прогресса.

А этот человек в Кремле, который не верит в украинскую нацию, который готов лгать, искажать факты и говорить, что это он, мол, подвергся нападению со стороны Запада и НАТО, хочет стереть нас, нашу культуру, наше наследие, само значение того, что значит быть украинцем.

Многие из тех мужчин и женщин, когда уходили на фронт, знали, что могут не вернуться. Многие женщины, которых я встречаю здесь, в Уиклоу, знали, что их партнеры не вернутся. Но они все равно пошли на это. И я не могу поставить себя на их место. Я не могу заглянуть в их сердца – в эти большие сердца.

Все, что я могу сказать: пока вы продолжаете бороться за свою нацию, за свою страну, за свои дома, за своих детей и за их дом в будущем, каждый день я выражаю вам свое глубочайшее уважение и огромную надежду на то, что вы получите то, чего заслуживаете. Вот что значит "Слава Украине".