Это будет взрыв на всю Россию, – аналитик-международник сказал, чего сегодня больше всего боится Путин

Владимир Путин продолжает заявлять о приоритетности военных расходов, демонстрируя намерение вести войну еще несколько лет. В то же время внутри российской элиты нарастает напряженность, а Кремль все активнее готовится к возможным внутренним потрясениям.

Журналист, аналитик по международным вопросам Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что российский диктатор больше всего боится не только украинских ударов, но и бунта собственного населения, а также раскола среди элит. Именно поэтому Кремль уже готовит страну к более жестким методам управления.

К чему именно готовится Путин

Александр Демченко обратил внимание на последние события в российской Госдуме, которые, по его мнению, свидетельствуют об углублении кризиса внутри властной верхушки. Даже традиционные публичные демонстрации поддержки Путина уже не вызывают ожидаемой реакции среди чиновников.

Это бунт на корабле, которого уже нет. Вячеслав Володин (председатель Госдумы России – 24 Канал) кричит: "Россия! Путин! Победа!", а в ответ – тишина. Всем страшно, всем стыдно. Это свидетельствует о том, что режим держится буквально на соплях,

– сказал аналитик.

Заявления Кремля о финансировании обороны до 2029–2030 годов означают не только намерение продолжать войну, но и подготовку к масштабным внутренним изменениям.

Аналитик-международник об обострении ситуации в России: видео

"Путин собирается использовать последний козырь, который у него остался, – тотальную мобилизацию, военное положение и жизнь по законам военного времени. Это будет взрыв по всей России", – подчеркнул Демченко.

Кроме того, по его словам, усиление мер безопасности в Москве и периодические перекрытия въездов и выездов из российской столицы связаны не только с угрозой украинских атак.

Путин боится не только украинских дронов. Он боится бунта. Боится, что часть режима выступит против него, что кто-то перекроет Кремль и Красную площадь. Он боится собственного народа,

– сказал Демченко.

Именно этим можно объяснить регулярные перекрытия Москвы и Санкт-Петербурга, которые Кремль использует как своеобразные учения на случай внутренних беспорядков.