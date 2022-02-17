Путин готовится показать, на что он способен, – правозащитник об обстрелах детсада
Пророссийские боевики на Донбассе 17 февраля обстреляли, в частности, детский сад и железнодорожную станцию в Станице Луганской. Таким образом Владимир Путин хочет продемонстрировать, на что он способен.
Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его мнению, россияне могут использовать Донбасс для полномасштабного вторжения.
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"Сейчас Путин готовится к тому, чтобы полностью показать, на что он способен. Мы видим, что они уже обстреливают даже детей", – подчеркнул он.
Лисянский о вероятном вторжении
Как напомнил Лисянский, многие украинцы под принуждением получили российские паспорта. Поэтому в Кремле могут попытаться показать, что боевики будут пытаться защитить якобы своих граждан.
Путин показывает, что если он признает боевиков из ОРДЛО, то будет полномасштабная война,
– добавил Лисянский
По словам правозащитника, если что-то будет идти не так, как этого хочет Россия, они будут использовать паспортизацию.Обратите внимание! Ранее Лисянский заявил, что Кремль хочет, чтобы 90% жителей ОРДЛО имели паспорта России.
Правозащитник Лисянский об обострении в ОРДЛО: смотрите видео
Обострение на Донбассе: главные новости
- Российские оккупационные войска 17 февраля прибегли к обострению ситуации на Донбассе.
- Режим тишины враг нарушил 39 раз.
- В частности боевики цинично обстреляли детский сад в Станице Луганской. Там пострадали двое работников, у них были контузии.