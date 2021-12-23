Путин говорит, что Зеленский "попал под влияние нациков"

Глава Кремля Владимир Путин во время пресс-конференции 23 декабря упомянул Президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский глава государства якобы "попал под влияние нациков".

По словам Владимира Путина, президент Украины "попал под влияние" еще после прихода к власти после победы на выборах в 2019 году.

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Что говорил Путин

Глава Кремля обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы не стремится к восстановлению мира на оккупированных территориях Украины. Причиной этого, по его словам, является "влияние нациков".

Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире,

– заявил Путин.

Другие заявления Путина на пресс-конференции

Во время пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин отметился рядом циничных заявлений по Украине. В частности, глава Кремля "заскучал" по временам, когда у власти в Украине были экс-президент-беглец Виктор Янукович и его соратники.

Путин также не упустил возможности еще раз назвать Революцию Достоинства "государственным переворотом", а оккупацию Крыма – "помощью крымчанам".

Также глава Кремля заявил, что якобы часть "русских этнических территорий" после распада СССР осталась в составе Украины.

В то же время, на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину российский президент пытался обвинить Киев в якобы подготовке к "третьей операции на Донбассе". Кроме того, НАТО и США угрожают России.

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Глава Кремля не впервые делает странные заявления в отношении Украины или украинской власти. В целом российская пропаганда пытается исказить образ нашего государства и украинцев в целом. Среди инструментов пропаганды – создание образа мифических "нациков". Владимир Путин, неоднократно повторяющий эти заявления, старается унизить нас и нашу страну.