Путин хочет, чтобы СМИ писали на госзаказ, а не "ковырялись в грязном белье"

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы СМИ писали материалы по заказу государства. Мотивирует он это тем, что людям нужно знать о "реальной жизни", а не о "грязном белье".

Путин хотел бы ввести в медиа государственные заказы на угодные темы. Такую идею глава Кремля высказал на встрече с руководством российских политических партий.

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"Не о грязи, а о достижениях"

По мнению главы государства-агрессора, медиа должны освещать позитив. Путин думает, что люди должны читать о выдающихся людях России, которые якобы творят ее будущее.

Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов,

– заявил Путин.

Он сказал, что такие госзаказы можно и нужно обеспечить. Впрочем, противореча самому себе, Путин отметил, что с указаниями в сфере информационной политики нельзя перебарщивать.

Сколько зарабатывают российские пропагандисты

Источник: "VETERANO блог" на 24 канале