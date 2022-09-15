Путина возбуждают не деньги, а империализм, он хочет, чтобы Украина исчезла, – политолог
В первые месяцы войны в Украине европейские лидеры считали, что можно повлиять на кремль с помощью экономических рычагов. Россиян пытались заинтересовать торговлей с ЕС и подсадить на "крючок успешной жизни".
Впрочем, эта стратегия оказалась полностью ошибочной. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.
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По его словам, российские олигархи и другое ограниченное количество людей страдают, поскольку из-за развязанной путины войны теряют свое состояние и возможности путешествовать по Европе.
Чего хочет владимир путин
Однако самого главы кремля такие вещи не привлекают.
Путина деньги уже не возбуждают. Его возбуждает империализм. Он хочет вернуть советский союз и добивается того, чтобы Украина исчезла с карты мира. Именно это его основная идея,
– сказал Семенюк.
Он добавил, что деньги для путина – лишь инструмент для достижения своей цели.
Почему олигархи не могут устроить переворот в россии
Как отметил политолог, олигархи действительно скучают по европейским благам и пытаются найти способы, чтобы ослабить персональные санкции.
Однако глобально олигархи ничего не могут поделать. Мы надеялись, что они смогут устроить определенный переворот в кремле. Но это невозможно, потому что власть в кремле держат силовики. А силовиков интересует одно: чтобы поток денег не уменьшался именно в их карманы,
– сказал Семенюк.
Он добавил, что из-за этой зависимости от российских силовиков представители олигархических кланов не могут рассчитывать ни на один из сценариев смены власти в россии.
Единственный аргумент для путина
По словам политолога, есть лишь один способ как-то повлиять на россию и владимира путина.
"Единственный аргумент, который сегодня остается, — это сила оружия, которое реализуется на поле боя. Именно там путин терпит поражение", — подчеркнул Семенюк.
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Санкции против россии из-за войны в Украине: главное
- Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц в россии. Под санкции попал прихвостень путина рамзан кадыров и его семья.
- В Евросоюзе также продолжается работа над подготовкой 8 пакета санкций против россии. В частности, в конце июня сообщалось, что страны Балтии внесли предложения по 8 пакету санкций.
- В США предупреждают о том, что россия планирует активизироваться, чтобы взорвать международные санкции, которые были введены из-за вторжения в Украину. С помощью скрытого финансирования кремль планирует сохранить свое влияние на Западе.