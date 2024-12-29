Путин планирует исключить Талибан и ХТШ из списка террористов: в ISW объяснили, для чего это ему

После того, как в начале декабря в Сирии произошло свержение режима Асада – путинской марионетки, под вопросом оказалось дальнейшее базирование российских сил на территории страны. Глава Кремля хочет "подружиться" с новой властью в Дамаске.

Как отмечает Институт изучения войны, Путин готовится исключить "Организацию освобождения Леванта" или Хаят Тахрир аш-Шам из списка террористов. И не только ее, передает 24 Канал.

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Путин готовит почву для "крепкой дружбы" с Талибаном и сирийской оппозицией

Так, 28 декабря диктатор подписал закон, который позволяет правительству исключать организации из списка запрещенных террористических организаций России.

Таким образом указ Путина устанавливает правовую основу для исключения из перечня террористов Хаят Тахрир аш-Шам.

Справка: Хаят Тахрир аш-Шам – повстанческая военная коалиция салафитского направления, сформирована в 2017 году путем слияния в единую армию нескольких мощных антиправительственных группировок в Сирии. В конце ноября 2024 года приняла участие в наступлении на режим Башара Асада. Интересно, что представители организации имеют опыт боев с российскими вооруженными силами, которые поддерживали Асада. В частности, в начале гражданской войны оппозиционеры ликвидировали группу вагнеровцев из 18 человек.

Напомним, что после падения Асада в Сирии сформировалось временное правительство как раз под руководством ХТШ. Именно с ним Россия ведет переговоры о сохранении своих военных баз в Тартусе и в Хмеймиме

Сильнее "задружиться" Путин также готовится с Талибаном. Исключив его из списка террористов, Россия надеется открыть для себя новые торговые пути.