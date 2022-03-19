Путин хочет не демилитаризовать, а деиндустриализовать Украину: оккупанты уничтожают Азовсталь

Главная задача Путина сделать так, чтобы Украине после войны пришлось восстанавливать заводы на протяжении последующих десятилетий. На самом деле он хочет не демилитаризации Украины, а ее деиндустриализации.

Как отметил советник главы МВД Вадим Денисенко, яркий пример этому – Мариуполь. Об этом он заявил в рамках всеукраинского телемарафона 19 марта, информирует 24 канал.

Актуально Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя

Продолжаются бои за Азовсталь

Денисенко подчеркнул, что Мариуполь – действительно болевая точка на карте Украины. Ведь там сейчас ситуация катастрофическая.

Он добавил, что продолжаются бои за Азовсталь. И по тем данным, которые есть, можно констатировать, что Украина его фактически потеряла.

"По сути, один из крупнейших металлургических заводов Европы уничтожается", – подчеркнул Денисенко.

Путин хочет уничтожить Мариуполь и экономический потенциал Украины

Советник главы МВД подчеркнул: это личное указание Путина уничтожить Мариуполь. И параллельно это его одна из ключевых задач в этой войне.

Если бы не закончилась война, что бы ни было дальше, его задача – не демилитаризация Украины, его задача – деиндустриализация Украины. То есть, сделать так, чтоб после них нам пришлось восстанавливать наши заводы следующие десятилетия,

– констатировал он.

К теме В KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины

Важно – Должна восстанавливаться экономика Украины, – Зеленский: смотрите видео 24 канала