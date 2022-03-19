Як зауважив радник очільника МВС Вадим Денисенко, яскравий приклад цьому – Маріуполь. Про це він заявив у межах всеукраїнського телемарафону 19 березня, інформує 24 канал.

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Тривають бої за Азовсталь

Денисенко наголосив, що Маріуполь – справді больова точка на мапі України. Адже там зараз ситуація є катастрофічною.

Він додав, що тривають бої за Азовсталь. І за тими даними, які є, можна констатувати, що Україна його фактично втратила.

"По суті, один із найбільших металургійних заводів Європи знищується", – наголосив Денисенко.

Путін хоче знищити Маріуполь і економічний потенціал України

Радник очільника МВС підкреслив: це особиста вказівка Путіна знищити Маріуполь. І паралельно це його одне з ключових завдань у цій війні.

Якби не закінчилася війна, що б не було далі, його завдання – не демілітаризація України, його завдання – деіндустріалізація України. Тобто, зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи наступні десятиліття,

– констатував він.

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