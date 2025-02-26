Российский руководитель Владимир Путин уже готов без колебаний передать редкоземельные металлы президенту США Дональду Трампу. Хотя еще в прошлом году он утверждал, что не хочет превращать Россию в сырьевой придаток.

В то же время, российские пропагандисты не могут ни возразить, не оправдать эти действия. Как объяснил 24 Канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, они или не хотят этого делать, или боятся последствий за свои слова.

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Как Путин продает Россию американцам

Диктатор Владимир Путин предлагает Соединенным Штатам соглашение, какая, по его словам, выгодна для обеих сторон. Он вспомнил, что в России есть запасы редкоземельных минералов, расположены в Мурманске и Тиве, поэтому готов их продать американцам.

Однако еще в 2024 году Путин в Казани заявлял, что Россия не хочет становиться сырьевым придатком. Теперь же ситуация изменилась кардинально: сам диктатор и вся Россия сдаются американцам за ресурсы.

По словам Ивана Ступака, это настоящая феерия абсурда, когда еще несколько лет назад Россия угрожала НАТО, а теперь фактически приглашает его к себе. Теперь Путин говорит: "Входите, люди добрые, вот вам даже самовар".

Это очень смешно, но в такие безумные времена живем,

– добавил он.

Интересно, что русский истеблишмент ничего не может сказать, потому что он или не хочет, или боится. Ведь у России есть достаточно средств для того, чтобы заткнуть любой голос, который будет выступать против власти. Законодательные инициативы, например статьи за экстремизм или дискредитацию, оставляют людей бессильными.

Российские пропагандисты вообще могут начать заявлять, что никогда не говорили о ресурсах, и всегда были открытыми для сотрудничества.

Недавно президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали "рамочное соглашение" о полезных ископаемых. Он также отметил, что в соглашении нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина.