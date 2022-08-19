путин хочет через кого-нибудь посадить нас за стол переговоров, – Подоляк о визите Эрдогана

Реджеп Эрдоган снова предложил Владимиру Зеленскому встретиться с путиным в Турции. россия в отчаянии хочет переговоров с Киевом, чтобы хоть как-то закрепить свои позиции в войне с Украиной.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, путин попросил президента Турции, чтобы тот во время встречи с Зеленским во Львове поспособствовал организации переговорного процесса с Украиной.

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Чего хочет россия

Советник главы Офиса Президента отметил, что Россия сейчас находится на пике своих территориальных "успехов" в войне с Украиной.

россияне понимают, что осуществить существенное продвижение дальше будет очень сложно, и хотят зафиксировать свой нынешний статус-кво. Поэтому путин ищет любой возможности через кого-нибудь посадить нас за стол переговоров,

– подчеркнул Подоляк.

москва надеется, что удастся достичь определенных договоренностей с Украиной при посредничестве Турции. Однако, по словам Подоляка, только Украина может решать, какими будут переговоры с россией и вообще возможны ли они.

Роль Турции как посредника

В то же время, Турция действительно стала посредником между двумя странами по определенным вопросам, которые не касаются переговоров.

Турецкий лидер оказывает существенное влияние на определенные проблемы. Через Турцию мы имеем возможность общаться с россиянами об обмене пленными, соглашении о зерне, ситуации на Запорожской АЭС и других спорных вопросах,

– сказал Подоляк.

Поэтому, по словам советника руководителя ОП, есть и плюс в том, что у Реджепа Тайипа Эрдогана есть возможность одновременно общаться и с путиным, и с Зеленским.

Зачем это Эрдогану

Взяв на себя роль посредника между Украиной и россией, Эрдоган преследует собственные интересы. По мнению Подоляка, это связано с проблемами внутри самой Турции.

"Летом 2023 года в стране должны пройти президентские выборы. Поэтому Эрдоган ищет любые возможности, чтобы показать, насколько он – влиятельное лицо в регионе. Его заявления направлены исключительно для регионального рынка", – сказал советник главы ОП.

Условия для переговоров с россией

Он добавил, что на предложение турецкого лидера организовать встречу с путиным Президент Украины дал четкий ответ.

Чтобы переговорный процесс был эффективным, нужно, чтобы русские войска отошли с территории Украины. Речь уже не идет о выводе войск на границы до 23 февраля. Сегодня вопрос стоит гораздо шире.

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента добавил, что россия накопила много оружия, в том числе дальнобойной артиллерии. И Украине будет сложно, учитывая еще и тот факт, что сейчас у нас нет достаточно оружия, чтобы паритетно воевать с россией и активно деоккупировать свои территории.

Однако, по словам Подоляка, сейчас пора требовать, чтобы россия забрала свои войска со всех временно оккупированных территорий Украины.

Только после этого мы можем эффективно проводить какие-то переговоры,

– сказал советник главы ОП.

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